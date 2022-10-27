Крупные магазины попались на несоблюдении правил, касающихся скидок

Проверяя соответствие новым правилам, TTJA работало с 12 крупными мебельными, шестью крупными строительными и пятью крупными продуктовыми магазинами и отслеживало сотни товаров как в интернете, так и в магазинах. На основании наводящих сообщений были возбуждены дела против продавцов одежды и товаров для отдыха, строительных инструментов и других торговцев. Особое внимание также было уделено анонсированным акциям и скидкам, связанным с картами клиентов. На основании данных, полученных в ходе мониторинга, к торговцам обратились с просьбой предоставить доказательства того, что цена со скидкой была рассчитана на основе самой низкой цены за предыдущие 30 дней.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, который до сих пор обращал внимание на нарушения без штрафов или судебных запретов, провел большую разъяснительную работу относительно новых требований: весной был проведен информационный день, из заданных вопросов были составлены ответы на «часто задаваемые вопросы», а также проконсультировано множество предпринимателей. Хотя департамент считает, что к настоящему времени у предпринимателей был достаточно длительный переходный период, чтобы тем или иным образом привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами, в будущем при необходимости будет разъяснено регулирование этих процессов. Также предпринимателям рекомендуется обращаться с вопросами, если они не уверены, соответствуют ли условия их кампании требований, и делать это нужно до начала кампании.

Самые распространенные ошибки бывают трех типов:

1. Для постоянных клиентов проводится якобы персональная акция по продаже со скидками, но на самом деле карта лояльности является легко доступной для любого желающего.

Часто ошибочно опираются на разрешенное правилами исключение персонального предложения и проводят акции в стиле «каждую субботу с картой клиента на все товары скидка -20%», в то время как карта клиента без усилий доступна для всех, и скидка не основана на цене продажи в предыдущую субботу. Такое предложение считается общедоступным, а не персональным, и должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней.

Исключение для персонального предложения допускается в ситуации, когда потребитель приобретает статус или членство благодаря своей предыдущей истории покупок у данного продавца, также персональным предложением считается, например, скидка по случаю дня рождения. Исключением не являются карты клиента или абонементы, которые может легко получить любой желающий.

2. Отображена действительно самая низкая цена за последние 30 дней, но она остается совершенно незаметной среди других сравниваемых цен.

Разрешается отображать другие сравнительные цены при условии, что они не отвлекают потребителя от самой низкой цены в течение 30 дней и что другие сравнительные цены четко разъясняются. Следовательно, продавец должен выделить самую низкую цену за последние 30 дней крупнее или иным образом более заметно (при этом не надо объяснять, что это самая дешевая цена за последние 30 дней).

3. В магазине отображение цен стало очень красочным из-за различных клиентских программ, ввиду чего рядовой потребитель не понимает, какая цена относится именно к нему.

Продавец должен следить за тем, чтобы его скидки и различные клиентские программы отображались таким образом, чтобы каждый среднестатистический потребитель понимал, какая цена относится к нему. Если происходит переход от одной клиентской программы к другой, т.е. прежний клиент также оказывается в новой ситуации, особое внимание необходимо уделить доходчивости ценовой информации.

NB! Дополнительно поясняем, что в случае, если отображаемая цена со скидкой не рассчитывается из самой низкой цены за последние 30 дней, то потребитель не имеет права требовать товар по более низкой цене.