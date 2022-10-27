Харри Рованперя - отец Калле Рованперя и сам бывший гонщик, вырастил из сына самого молодого в истории чемпиона мира по гонкам. Через WRC он послал сыну эмоциональное приветствие.
До слез. Калле Рованперя получил от отца трогательное послание
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До слез. Калле Рованперя получил от отца трогательное послание
Калле Рованперя установил разные рекорды. Например, он, будучи самым молодым в истории гонщиком выиграл этап чемпионата мира по гонкам, оставив в 2021 году на Rally Estonia своих соперников далеко позади. Тогда финну было 20 лет и 289 дней.
В этом году Калле стал уже чемпионом мира – и это все в 22 года и 1 день. С 1995 года этот рекорд принадлежал Колину Макрею, но он был на пять старше, чем Калле.
Харри Рованпера, конечно же, гордится достижениями своего сына, поэтому отправил Калле эмоциональный клип. Новый чемпион мира признался, что ему было трудно сдерживать свои эмоции во время просмотра, потому что отец был его самой большой поддержкой на протяжении карьеры.
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