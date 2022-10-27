До слез. Калле Рованперя получил от отца трогательное послание

Калле Рованперя установил разные рекорды. Например, он, будучи самым молодым в истории гонщиком выиграл этап чемпионата мира по гонкам, оставив в 2021 году на Rally Estonia своих соперников далеко позади. Тогда финну было 20 лет и 289 дней.

В этом году Калле стал уже чемпионом мира – и это все в 22 года и 1 день. С 1995 года этот рекорд принадлежал Колину Макрею, но он был на пять старше, чем Калле.