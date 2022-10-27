Кайя Канепи выбыла с турнира ITF уже в первом круге

Хотя теннисный сезон высшего уровня уже практически завершен (состоится только итоговый турнир WTA Finals для восьми лучших теннисисток и восьми лучших пар, выбранных по итогам сезона, на котором победительница зарабатывает до 1.500 рейтинговых очков), турниры рангом ниже все еще проводятся. На одном из них, с призовым фондом 80 000 долларов США, выступала и Канепи.

В первом туре у Кайи были шансы победить, но она не справилась с реализацией подач. У Канепи было пять возможностей отразить подачи Таунсенд, но ни одна из них не удалась. Во втором сете счет быстро стал 2:5 в пользу Таунсенд и казалось, американка заполучила легкую победу. Однако Канепи сумела впервые пробить мяч соперницы и со счетом 4:5 получила брейк-пойнт, но не сумела его реализовать. Вскоре после этого Тэйлор Таунсенд вновь взяла игру под контроль.