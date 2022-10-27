«Калев/Крамо» потерпел первое поражение в Еврокубке FIBA

Самым результативным игроком встречи стал американский легионер «Калева» Уэсли ван Бек, набравший 31 очко; у победителей более 20 минут на площадке провел эстонец Йоонас Рийсма, в активе которого оказалось 9 очков и 2 результативные передачи.

После трех туров в группе F у трех команд по две победы и одному поражению: у «Калева/Крамо», «Бриндизи» и украинского «Будивельника». Нидерландский «Гронинген» проиграл все три своих матча.