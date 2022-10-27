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«Калев/Крамо» потерпел первое поражение в Еврокубке FIBA

rus.postimees.ee
«Калев/Крамо» потерпел первое поражение в Еврокубке FIBA
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Игроки "Калева/Крамо".
Игроки "Калева/Крамо". Фото: Eero Vabamägi

Накануне вечером в третьем туре группового раунда «Калев/Крамо» в гостях уступил итальянскому «Бриндизи» со счетом 86:88 – это первое поражение нашего клуба в текущем розыгрыше баскетбольного Еврокубка FIBA, сообщает rus.err.

Самым результативным игроком встречи стал американский легионер «Калева» Уэсли ван Бек, набравший 31 очко; у победителей более 20 минут на площадке провел эстонец Йоонас Рийсма, в активе которого оказалось 9 очков и 2 результативные передачи.

После трех туров в группе F у трех команд по две победы и одному поражению: у «Калева/Крамо», «Бриндизи» и украинского «Будивельника». Нидерландский «Гронинген» проиграл все три своих матча.

В следующую среду «Калев/Крамо» в гостях сыграет с нидерландской командой.

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