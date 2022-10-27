С нового года увеличится пособие репрессированным

С нового года пособие репрессированному, приравненного к репрессированному и насильно направленному из Эстонии для ликвидации последствий ядерной катастрофы составит в год 292 евро вместо прежних 230 евро.

«Советская оккупация принесла эстонскому народу тяжелые испытания. Мы должны беречь и сохранять память о пережитом нашим народом, чтобы молодые поколения, выросшие в свободной Эстонии, тоже могли осознавать опасности и противостоять им. Это особенно важно сегодня, когда история снова повторяется в Украине», - заявила министр юстиции Леа Данильсон-Ярг.

По ее словам, Министерство юстиции давно сотрудничает с организациями, представляющими репрессированных. «Поддержка репрессированных и решение их проблем — это меньшее, что мы можем сделать, чтобы уважать тех, кто больше всего пострадал из-за оккупации. Поэтому я очень рада, что ежегодная сумма помощи репрессированным будет значительно увеличена в следующем году, чтобы оказывать более эффективную поддержку, чем раньше», - сказала министр.

Пособие репрессированным выплачивает Департамент социального страхования, согласно которому пособие репрессированным в 2022 году было выплачено 8222 лицам. При этом число репрессированных ежегодно уменьшается примерно на 400-500 человек, а это значит, что в 2023 году пособие, вероятно, будут получать примерно 7800 человек. Общая стоимость субсидий без изменений составила бы примерно 1,79 млн евро в 2023 году. В случае увеличения общая стоимость составит 2,28 млн евро, и расходы вырастут примерно на 490 000 евро.