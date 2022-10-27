Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в прямом эфире Rus.ERR заявил, что партия с самого начала придерживалась нейтральной линии в разговорах о войне и поддерживает не Украину или Россию, а мир.
Андрей Кузичкин ⟩ Март Хельме о войне в Украине: опасные иллюзии или политический расчет?
Отличное заявление! Кто же хочет слякоть вместо солнца, болезнь вместо здоровья, а войну вместо мира? Но давайте порассуждаем на тему: а возможен ли мир с режимом Путина и верит ли Март Хельме в реальные перспективы этого мира?
Немного истории
В России не так давно на законодательном уровне запретили сравнивать путинский режим с гитлеровским и проводить аналогии между Второй мировой войной и «спецоперацией» в Украине. Но я все же рискну и аналогии обозначу.
В сентябре 1938 г. в Судетах – населенной преимущественно немцами западной области Чехословакии начался мятеж. Немцы требовали отделения региона от Чехословакии и воссоединения с Германией. Разумеется, немецкий сепаратизм подогревал Берлин, потому что Гитлер был заинтересован в расширении жизненного пространства и приобретении богатых и промышленно развитых Судет, не обложенных послевоенными репарациями. Правительство Чехословакии объявляет в Судетах военное положение. В ответ войска Вермахта выдвигаются к границе и начинаются боевые действия малой интенсивности. Гитлер требует территориальных уступок и предъявляет Чехословакии ультиматум.
В этих условиях Британия и Франция, а следом и Италия спешат Чехословакии на помощь. Но что они могут предложить президенту страны Эдварду Бенешу? Военную помощь? Но это и означает начало войны, которой никто не хочет. Поэтому случилось то, что случилось. Британский премьер Чемберлен и французский президент Даладье проявили инициативу по «умиротворению» Гитлера. 14 сентября 1938 г. началась «челночная дипломатия» между Лондоном, Парижем, Римом и Берлином. Гитлер фактически предъявил европейским державам требования гарантировать Германии безопасность и позволить немецкому народу объединиться. «Одна кровь – одно государство!» - стало главным лозунгом нацизма. 30 сентября 1938 г. в Мюнхене «Судетский кризис» завершился подписанием соглашения о разделе Чехословакии и передаче Судет Германии. Президент Чехословакии при этом не присутствовал. Но войну это не остановило. Тысячу раз был прав британский премьер Уинстон Черчилль, давший оценку Мюнхенскому соглашению: «Выбирали между позором и войной. Выбрали позор и получили войну».
Наши дни
Планы Владимира Путина о воссоздании Российской империи нового формата базируются на нацистской идее расширения жизненного пространства. Отвергнув демократию и исчерпав возможности развития за счет технологических инноваций, путинский режим встал на путь реставрации авторитарной политической системы и экономического роста за счет новых территориальных приобретений. При этом лозунг «Один народ – одно государство!» реанимировал именно Владимир Путин, написавший целую статью, в которой с помощью исторических фальсификаций пытался доказать идентичность русского и украинского народа. При этом Путин отрицал украинскую государственность и ставил под сомнение право украинского народа на существование.
В 2014 г. Кремль приступил к реализации имперских планов Путина и аннексировал Крым. На востоке Украины начались бои между сепаратистами, поддержанными Россией, и правительственными войсками. Реакция стран Запада была аналогичной той, что имела место в Мюнхене в 1938 г.: российского диктатора пытались умиротворить. Страх эскалации конфликта и экономическая выгода от приобретения дешёвых российских ресурсов оказались сильнее идеалов свободы и демократии. Вместо военной поддержки Киев получил от Запада навязанные Минские соглашения, которые фактически узаконили аннексию Крыма и части Донбасса, ограничив суверенитет Украины. А введенные против Москвы западные санкции, как показали события 2022 г., носили имитационный характер. Закрепившись в Украине, путинский режим предъявил ультиматум Западу с требованием гарантий безопасности. Украину ждала участь путинской марионетки и экономической колонии России. Политика умиротворения потерпела крах. В результате Запад, пытавшийся избежать войны, сохранить репутацию и экономику, в 2022 г. оказался втянутым в масштабный кровавый конфликт в Европе, и получил от путинского режима удар по репутации и по экономике.
Дело в шляпе?
Понимают ли все это Март Хельме и его единомышленники? Я уверен, что бывший дипломат, служивший в Москве, очень хорошо знает историю и сущность путинского режима. Владимир Путин по своей природе является абсолютно недоговороспособным человеком. Он никогда не признает своих ошибок, он ни при каких условиях не идет на компромиссы, и он всегда хочет быть победителем. Поэтому если в Украине в краткосрочной перспективе и возможен мир, то только на условиях Путина. А условия эти понятные: заморозить конфликт и сохранить все территориальные приобретения за Россией. Но Госсекретарь США Энтони Блинкен совершенно четко высказался по этому поводу: «Если Россия перестанет воевать, не будет войны. Если Украина перестанет воевать, не будет Украины».
Март Хельме демонстрирует образец демагогии и фарисейства, когда заявляет, что Эстония должна соблюдать нейтралитет, не должна вмешиваться в войну, и обязана примирить Украину с Россией. То есть политик-консерватор ставит знак равенства между агрессором и жертвой нападения, между палачом и приговоренным к казни, между рабством и свободой. Призывать сегодня к нейтралитету – это призывать к разоружению перед лицом агрессора. Отказывать сегодня Украине в поддержке – это равносильно поощрению Путина к продолжению войны. Стремление к миру с диктатором – это добровольное согласие поменять свободу на кусок хлеба. Или литр нефти. Или кубометр газа.
Я понимаю желание EKRE увеличить свою электоральную поддержку на выборах в Рийгикогу за счет голосов русских избирателей Эстонии, среди которых доля сторонников Путина по-прежнему велика. Поэтому когда Март Хельме говорит, что его партия поддерживает не Украину и Россию, а мир, русский избиратель с промытыми российской пропагандой мозгами слышит только часть фразы: «EKRE не поддерживает Украину…». Такие слова любы-дороги сердцу русского патриота в условиях, когда все остальные парламентские партии Эстонии занимают жесткую позицию в отношении России и активно помогают Украине бороться с путинским режимом. Однако во время войны такой политический прагматизм превращается в опасный политический цинизм и открытое капитулянтство, потому что создает ложные иллюзии и несет угрозу национальной безопасности Эстонии.
Вот уже восемь месяцев Украина с оружием в руках защищает не только свою независимость, но и ценности западной цивилизации. На украинской земле, политой кровью десятков тысяч жертв, полной горя и слез, нашпигованной металлом войны, изуродованной взрывами и покрытой искалеченными городами, идёт битва между добром и злом. Это цивилизационный конфликт, который может завершиться или крахом путинской диктатуры, или крахом Европы. Другого не дано. Народ Украины прикрывает собой дороги, которые ведут Путина в Европу. Победив Украину или заморозив конфликт, Россия только возьмёт передышку, чтобы собраться с силами и возобновить наступление. Война с Западом будет продолжаться, пока не осуществится мечта Путина о создании глобального «русского мира» как центра геополитического влияния. Война может длиться десятилетиями до полного истощения ресурсов всех стран или до обмена ядерными ударами. Пока не сломан хребет путинского режима, он будет представлять угрозу всему миру, потому что стратегическое ядерное оружие с территории России достигнет любой точки планеты. И только военная победа Украины может остановить третью мировую войну.
Возможно, Март Хельме верит, что консерваторы получат поддержку русских избирателей, победят на выборах, сформируют правительство и дело будет в шляпе. Есть такая идиома в русском языке, означающая, что все будет в порядке. На самом деле, шляпа – еще не гарантия успеха, главное – голова, которую можно потерять вместе со шляпой, если верить Путину и помогать ему стать диктатором Европы. Природа диктаторов идентична вне зависимости от национальности: Гитлер никого не щадил, не пощадит и Путин.