Андрей Кузичкин ⟩ Март Хельме о войне в Украине: опасные иллюзии или политический расчет?

Дело в шляпе?

Понимают ли все это Март Хельме и его единомышленники? Я уверен, что бывший дипломат, служивший в Москве, очень хорошо знает историю и сущность путинского режима. Владимир Путин по своей природе является абсолютно недоговороспособным человеком. Он никогда не признает своих ошибок, он ни при каких условиях не идет на компромиссы, и он всегда хочет быть победителем. Поэтому если в Украине в краткосрочной перспективе и возможен мир, то только на условиях Путина. А условия эти понятные: заморозить конфликт и сохранить все территориальные приобретения за Россией. Но Госсекретарь США Энтони Блинкен совершенно четко высказался по этому поводу: «Если Россия перестанет воевать, не будет войны. Если Украина перестанет воевать, не будет Украины».

Март Хельме демонстрирует образец демагогии и фарисейства, когда заявляет, что Эстония должна соблюдать нейтралитет, не должна вмешиваться в войну, и обязана примирить Украину с Россией. То есть политик-консерватор ставит знак равенства между агрессором и жертвой нападения, между палачом и приговоренным к казни, между рабством и свободой. Призывать сегодня к нейтралитету – это призывать к разоружению перед лицом агрессора. Отказывать сегодня Украине в поддержке – это равносильно поощрению Путина к продолжению войны. Стремление к миру с диктатором – это добровольное согласие поменять свободу на кусок хлеба. Или литр нефти. Или кубометр газа.