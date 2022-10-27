Украинка обратилась к канцлеру юстиции Юлле Мадизе: ее дочь учится в украинской школе заочно и она не понимает, почему девочка должна посещать еще и в эстонскую школу. Мадизе подчеркнула, что на самом деле ребенок обязан ходить именно в эстонскую школу.
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Канцлер юстиции: украинские дети должны ходить в эстонскую школу
Канцлер юстиции: украинские дети должны ходить в эстонскую школу
«Я понимаю вашу ситуацию, но по эстонским законам школьнообязанный ребенок, живущий в Эстонии, должен посещать эстонскую школу. Это касается и детей, чьи семьи переехали из Украины в Эстонию из-за войны», – пояснила Мадизе.