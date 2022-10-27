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Канцлер юстиции: украинские дети должны ходить в эстонскую школу

Лоора-Элизабет Ломп
Канцлер юстиции: украинские дети должны ходить в эстонскую школу
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Канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права Юлле Мадизе. Фото: Erik Prozes

Украинка обратилась к канцлеру юстиции Юлле Мадизе: ее дочь учится в украинской школе заочно и она не понимает, почему девочка должна посещать еще и в эстонскую школу. Мадизе подчеркнула, что на самом деле ребенок обязан ходить именно в эстонскую школу.

«Я понимаю вашу ситуацию, но по эстонским законам школьнообязанный ребенок, живущий в Эстонии, должен посещать эстонскую школу. Это касается и детей, чьи семьи переехали из Украины в Эстонию из-за войны», – пояснила Мадизе.

Мадизе добавила, что проживающие в Эстонии дети должны ходить в школу и учиться в соответствии с Законом об основной школе и гимназии. «Государство должно позаботиться о том, чтобы каждый школьнообязанный ребенок, проживающий в Эстонии, мог посещать эстонскую школу и получать образование такого качества и содержания, которое соответствует конституции и законам Эстонии», – добавила канцлер юстиции.

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