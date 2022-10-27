В воскресенье Отть Тянак сообщил, что завершает сотрудничество с Hyundai после этого сезона, и с этого момента в мире гонок самой горячей темой стало обсуждение, где эстонец продолжит свою карьеру. Яри Кетомаа, один из раллийных экспертов, также высказался по этому поводу.
Эксперт по гонкам: ради Тянака японцы могут поступиться финнами
Кетомаа – бывший гонщик, за свою карьеру принял участие в 42 гонках чемпионата мира. При этом одним из его штурманов был и Кай Линдстрем, работающий сейчас спортивным директором Toyota.
Финский эксперт полагает, что Тянак, скорее всего, перейдет в М-Sport, а не в Toyota.
«Я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы Toyota захотела Тянака. Это безумие – хотеть сломать нынешнюю динамику», - сказал Кетомаа изданию MTV Uutiset.
По словам финна, мнение команды Toyota о Тянаке очень разное: кому-то он нравится, кому-то нет. Но глава команды Яри-Матти Латвала не может единолично решать, брать Тянака в команду или нет.
«У Акио Тойоды (президент Toyota – ред.) имеется четкое представление о делах и том, как он хочет действовать. Они смотрят результаты, на что способен гонщик и оценивают наибыстрейших гонщиков. Если в Японии будут рассматривать Тянака, как парня, который сумеет сохранить их превосходство, то они не будут слушать Яри-Матти Латвалу или Кая Линдстрема», - сказал Кетомаа.
По его словам, для Латвалы также было бы не самым разумным настаивать на своем решении, поскольку это может поставить под угрозу и его рабочее место.
«Если Отть перейдет в M-Sport и завоюет титул чемпиона мира, что вполне возможно, и Акио Тойода захочет увидеть его в составе своей команды, хотя здесь, в Финляндии, решили иначе, это представило бы руководство команды в совершенно невыгодном свете», - пояснил эксперт.
Если все же Тянак примкнул бы к команде Toyota, то, вероятно, команду покинул бы Элфин Эванс, чей договор завершился бы годом ранее.