Эксперт по гонкам: ради Тянака японцы могут поступиться финнами

Кетомаа – бывший гонщик, за свою карьеру принял участие в 42 гонках чемпионата мира. При этом одним из его штурманов был и Кай Линдстрем, работающий сейчас спортивным директором Toyota.

Финский эксперт полагает, что Тянак, скорее всего, перейдет в М-Sport, а не в Toyota.

«Я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы Toyota захотела Тянака. Это безумие – хотеть сломать нынешнюю динамику», - сказал Кетомаа изданию MTV Uutiset.

По словам финна, мнение команды Toyota о Тянаке очень разное: кому-то он нравится, кому-то нет. Но глава команды Яри-Матти Латвала не может единолично решать, брать Тянака в команду или нет.

«У Акио Тойоды (президент Toyota – ред.) имеется четкое представление о делах и том, как он хочет действовать. Они смотрят результаты, на что способен гонщик и оценивают наибыстрейших гонщиков. Если в Японии будут рассматривать Тянака, как парня, который сумеет сохранить их превосходство, то они не будут слушать Яри-Матти Латвалу или Кая Линдстрема», - сказал Кетомаа.

По его словам, для Латвалы также было бы не самым разумным настаивать на своем решении, поскольку это может поставить под угрозу и его рабочее место.

«Если Отть перейдет в M-Sport и завоюет титул чемпиона мира, что вполне возможно, и Акио Тойода захочет увидеть его в составе своей команды, хотя здесь, в Финляндии, решили иначе, это представило бы руководство команды в совершенно невыгодном свете», - пояснил эксперт.