Опрос: названа самая популярная в Эстонии фирма по развитию недвижимости

Для людей, которые планируют купить квартиру в Таллинне, наиболее привлекательными районами продолжают оставаться Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Кристийне, а наибольшим спросом пользуются 3-комнатные квартиры. «Однако популярность Кесклинна и Пыхья-Таллинна с годами снизилась, и все больше и больше людей рассматривают возможность покупки новой квартиры в ближайших к Таллинну волостях», — добавила эксперт по опросам Kantar Emor Мари-Анн Плоом.

Важную роль в принятии решения о покупке играют несколько факторов. Если раньше решение о покупке в основном определялось ценой квартиры, то теперь не менее важной для покупателей стала стоимость эксплуатации жилища. В связи с этим более важной, чем раньше считается энергоэффективность здания. «Среди опрошенных есть такие, кто выбрал бы квартиру с окнами меньшего размера, если бы это обещало экономию энергии», — прокомментировала Плоом.

Важна и известность бренда — то есть репутация фирмы-застройщика. Самым известным застройщиком является Merko, название которого спонтанно смогли назвать почти 70% респондентов. Также хорошо знакомы потребителям Arco Vara, Endover, YIT Eesti и Nordecon.

Самыми авторитетными застройщиками являются Liven и Merko, которые делят первое и второе места в рейтинге. Merko оценивается как наиболее успешная компания, сильная сторона Liven – привлекательные разработки.