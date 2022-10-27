По результатам недавнего опроса, проведенного Kantar Emor, среди людей, планирующих в ближайшее время купить недвижимость в новостройке в Таллинне или его окрестностях, самым высоким спросом пользуются трехкомнатные квартиры, и все больше людей присматриваются к новостройкам в окрестностях Таллинна.
Опрос: названа самая популярная в Эстонии фирма по развитию недвижимости
Для людей, которые планируют купить квартиру в Таллинне, наиболее привлекательными районами продолжают оставаться Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Кристийне, а наибольшим спросом пользуются 3-комнатные квартиры. «Однако популярность Кесклинна и Пыхья-Таллинна с годами снизилась, и все больше и больше людей рассматривают возможность покупки новой квартиры в ближайших к Таллинну волостях», — добавила эксперт по опросам Kantar Emor Мари-Анн Плоом.
Важную роль в принятии решения о покупке играют несколько факторов. Если раньше решение о покупке в основном определялось ценой квартиры, то теперь не менее важной для покупателей стала стоимость эксплуатации жилища. В связи с этим более важной, чем раньше считается энергоэффективность здания. «Среди опрошенных есть такие, кто выбрал бы квартиру с окнами меньшего размера, если бы это обещало экономию энергии», — прокомментировала Плоом.
Важна и известность бренда — то есть репутация фирмы-застройщика. Самым известным застройщиком является Merko, название которого спонтанно смогли назвать почти 70% респондентов. Также хорошо знакомы потребителям Arco Vara, Endover, YIT Eesti и Nordecon.
Самыми авторитетными застройщиками являются Liven и Merko, которые делят первое и второе места в рейтинге. Merko оценивается как наиболее успешная компания, сильная сторона Liven – привлекательные разработки.
«Мы не строим дома, мы создаем комфортное пространство для жизни. Мы прилагаем много усилий для того, чтобы человек, купивший квартиру у Merko, чувствовал себя хорошо как в своем личном, так и в ближайшем городском пространстве. Приятно, что наша тщательная работа получила признание. Мы продолжим идти по этому пути», — комментирует результаты Яан Мяэ, руководитель отдела развития недвижимости Merko Ehitus Eesti.
По словам генерального директора Liven Андеро Лаури, место в верхней части списка самых престижных застройщиков свидетельствует о том, что Liven прислушивается к клиентам и создает дома в соответствии с их пожеланиями и потребностями: «Наши дизайнеры интерьеров помогли многим клиентам создать дом своей мечты, и ничто не доставляет нам большего удовлетворения, чем благодарные и счастливые клиенты».
Третье место в репутационном рейтинге у Invego, четвертое у Triple Net Capital, а пятое-шестое место делят YIT Eesti и Nordecon.
В исследование брендов недвижимости, проведенное Kantar Emor, было включено 25 компаний. В ходе опроса были исследованы репутация застройщиков, потребности жителей, планирующих приобрести недвижимость в Таллинне или его ближайших окрестностях, а также опыт людей, которые недавно уже купили недвижимость. В исследовании приняли участие 417 человек. Онлайн-опрос проходил в сентябре 2022 года.