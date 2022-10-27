Мексика заявила о желании провести Олимпиаду 2036 года

«Наша цель — провести Олимпийские игры в Мексике в 2036 году, а если нет, то в 2040 году, потому что так работает система: вы регистрируетесь на один год, а через четыре года вы можете снова участвовать в этом соревновании, если вы не были избраны большинством Международного олимпийского комитета», — сказал Эбрард.