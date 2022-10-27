Правительство Мексики заявило о желании провести в стране Олимпийские игры 2036 года. Об этом сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард. По его словам, состав заявочного комитета будет представлен 30 ноября, передает news.ru.
Мексика заявила о желании провести Олимпиаду 2036 года
Мексика заявила о желании провести Олимпиаду 2036 года
«Наша цель — провести Олимпийские игры в Мексике в 2036 году, а если нет, то в 2040 году, потому что так работает система: вы регистрируетесь на один год, а через четыре года вы можете снова участвовать в этом соревновании, если вы не были избраны большинством Международного олимпийского комитета», — сказал Эбрард.
Он также добавил, что состав заявочного комитета станы будет объявлен 30 ноября. При этом город проведения Игр в настоящее время не определен.
Олимпиада 2024 года пройдет в Париже.
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