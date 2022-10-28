Попытки увеличить объем преподавания на эстонском языке предпринимались не единожды, но реально сдвинуть дело с мертвой точки удалось лишь в гимназиях. Еще сложнее оказалось обучить языку самих педагогов. Несмотря на все инициативы, по всей Эстонии в школах с русским языком обучения по-прежнему не хватает учителей, свободно говорящих по-эстонски. На прошлой неделе правительство утвердило подготовленный Министерством образования и науки подробный план действий по переходу на обучение на эстонском языке. Региону Ида-Вирумаа отведено в этом документе особое место.
Эстоноязычное обучение: деньги есть, людей взять негде
Двойная нагрузка дает результат
По данным Языкового департамента, в Ида-Вирумаа насчитывается более 1500 работников сферы образования, чей уровень владения государственным языком не дотягивает до необходимой категории. Например, в Харьюмаа таких педагогов около шестисот.
Но мало владеть языком, на нем надо еще и грамотно преподавать. Сейчас при отсутствии специализированных дидактических материалов и разработанных методик обучение сводится к упрощению материала. По словам директора Кохтла-Ярвеской центральной основной школы Светланы Владимировой, проблема отсутствия адаптированных эстоноязычных учебных пособий вынуждает учителей самим заниматься переводом и подготовкой материалов к урокам.
«Очевидно, что русскоязычный учащийся справится с параграфом из учебника по географии на эстонском языке намного медленнее своего одноклассника, владеющего эстонским с раннего детства. И учителям-предметникам приходится изобретать методики, которые могли бы облегчить этот процесс. Где-то упростят и сократят текст, где-то основные мысли заменят картинками и слайдами, – говорит Светлана. – Конечно, даже такое общение способствует языковому погружению и дает результат, но это накладывает дополнительную двойную нагрузку на педагогов, что не способствует привлечению учителей к нам в Ида-Вирумаа».
В отличие от прошлых программ по организации обучения на эстонском языке, в нынешней эти проблемы учли. Теперь в русскоязычных школах учителя, владеющие эстонским на уровне В2 и С1 и преподающие на эстонском, получат серьезную финансовую поддержку.
Педагог – это звучит выгодно!
По сообщению Министерства образования и науки, с 2023 года минимальная зарплата учителей вырастет до 1749 евро. В Ида-Вирумаа, где кадровая проблема стоит наиболее остро, для преподающих на эстонском будет введен коэффициент базовой зарплаты 1,5, а для учителей начальных классов – 1,3. Кроме того, начнут стимулировать приток педагогов в Ида-Вирумаа. Для них запланированы пакеты поддержки: стартовое пособие, льготное жилье и другие.
По мнению Светланы Владимировой, такая надбавка повысит привлекательность региона и станет для педагогов стимулом приехать работать в Ида-Вирумаа. «Я сразу объявила своим коллегам, чтобы они не удивлялись резко выросшим зарплатам начиная уже с сентября. Не надо бегать и искать ошибки в бухгалтерии, это достойная плата за ваш труд, и это не единоразовая выплата, а политика государства решить вопрос всеобщего образования на эстонском языке, – не без гордости признается Светлана. – Пожалуй, этот переход на эстонский язык действительно имеет все шансы стать успешным, особенно если будет учитываться плавность перехода в старших классах».
Есть магистратура? Приходи преподавать
Но зарплаты и надбавки учителям – только часть плана. Важно повышать квалификацию и мотивацию педагогов, а также целенаправленно готовить будущих учителей.
«У нас в регионе часто трудно решаемая проблема – либо хороший специалист по предмету, но слабый в педагогическом плане или языке, и наоборот – силен в педагогике и эстоноязычен, но слаб в предмете, – рассказывает Светлана. – Идеально, когда это все совмещено в одном человеке, но такое – редкость».
По словам Светланы, недостающие профессиональные качества педагог получает внутри коллектива. Общими усилиями коллегам удается подтянуть и уровень языка, и педагогическое мастерство. Кто-то делится опытом, кто-то создает условия для обучения на месте. И тот, кто хочет развиваться, достигает определенного уровня, что позволяет качественно работать.
Сегодня есть возможность взять любого человека, имеющего магистерскую степень, даже без педагогического образования и опыта, на год по временному договору, поэтому теоретически нет проблем за год подготовить педагога, чтобы он прошел сертификацию. Но в реальности все не так просто, и даже банальные бытовые условия и семейные обстоятельства порою тормозят благие намерения.
Чиновники горуправ и школ должны поверить
Потребность в самих учителях будет расти постепенно, а это дает возможность в течение двух лет обеспечить курсами эстонского языка тех педагогов, кто в этом нуждается. Переход начнется в 2024/2025 учебном году в 1-х и 4-х классах, то есть министерство должно обеспечить учителями именно эти классы. Но многое зависит и от чиновников на местах.
По словам директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, в успешном переходе на эстоноязычное обучение многое зависит от готовности чиновников в самих образовательных учреждениях и работников муниципалитетов.
«Надо понимать, что если люди не поверят, если учителя, завучи, директора школ не захотят участвовать в этом переходе, то будет очень тяжело его осуществить, – объясняет Хендрик. – Важным является и позиция сотрудников муниципалитетов нашего Ида-Вирумаа, которые тоже могут саботировать процесс перехода, вместо того чтобы подумать о помощи в привлечении и размещении новых педагогических кадров».
Комментарий
На переподготовку учителей нужно выделить время и деньги
ДЕНИС ЛАРЧЕНКО, заместитель председателя городского собрания Нарвы («Ээсти 200»)
Не секрет, что у многих педагогов, работающих сейчас в Ида-Вирумаа, уровень профессиональной и языковой подготовки недостаточно высокий. Отсутствие условий для повышения их квалификации может существенно замедлить реализацию реформы образования. Поднятие зарплаты – это хорошо, это служит хорошим стимулом для привлечения учителей в регион. А кто приедет? А кто уже здесь? Государству необходимо проработать механизмы, чтобы педагог мог овладеть новой методологической современной базой преподавания. Качество не вырастет, если учитель, получив надбавку, просто переведет материалы и начнет на эстонском преподавать. Нужно выделить время, деньги на его профессиональную переподготовку, тогда у нас есть все шансы через несколько лет увидеть серьезные результаты, увидеть новую педагогику. А еще многое зависит от муниципалитетов и их возможности предоставить инфраструктуру для приезжающих.
Государство поможет чем может
Согласно утвержденному правительством 13 октября поэтапному плану перехода на эстоноязычное обучение, Министерство образования и науки в ближайшие четыре года выделит на реформирование из государственного бюджета 300 миллионов евро. Государство согласилось также на дополнительное финансирование в размере 46 миллионов евро из средств структурных фондов ЕС.
Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что самый объемный пункт плана касается увеличения количества компетентных учителей и руководителей школ, а также повышения их мотивации. «Мы увеличим количество мест для подготовки учителей в университетах, создадим более гибкие формы обучения, предложим педагогам языковую подготовку и будем мотивировать учителей начинать свою карьеру в школах и оставаться в профессии», – заявил Лукас.
По мнению министра, сегодня в интересах самих детей и молодежи, чтобы все школы и детские сады в Эстонии перешли на эстонский язык. Именно это является гарантией качественного образования и, как следствие, успешной карьеры. Он убежден, что государство уже сегодня окажет всем заинтересованным сторонам многостороннюю поддержку для перехода на обучение на эстонском.