Русский театр поставит «Август: графство Осейдж»

Режиссерская природа Гареева требует помимо решения творческих задач еще и инициирующего его преодоления. В спектакль «Август: графство Осейдж» он пригласил актера Сергея Плёскина, который в последнее время работал в театре монтировщиком сцены, хотя за его плечами и хорошая профессиональная выучка (он окончил театральный институт в Петербурге), и работа в кино. В новом спектакле также будут заняты ученики студии Русского театра, которой руководит Артем Гареев.

Фото: Русский театр

По семейным обстоятельствам

В основе сюжета – семейная история – драма с вкраплениями комедии. Почему больше всего боли и несправедливостей мы обрушиваем на самых близких? Действие разворачивается в старом доме, в родовом гнезде, куда со всей страны съезжаются представители разветвленного клана Уэстонов. Воссоединение оборачивается грандиозным соревнованием в том, чья судьба сильнее всего сломана по вине дорогих родственников... Кто должен жертвовать своей жизнью: родители для детей или дети для родителей? Кто сможет ответить на этот вопрос?.. Страсти накаляются и прятать скелеты в шкафах становится все труднее, так что во время домашних ужинов будет побито немало посуды. Все они научились только требовать, требовать, требовать... И обвинять. Но в семейных войнах победителей не бывает.

Леттс – мастер сохранения эмоционального баланса между черной комедией, детективом и экзистенциальной драмой: герои выворачиваются наизнанку на глазах у зрителя так же темпераментно, как и нелепо. По его словам, задача любого драматурга состоит в том, чтобы через повествование раскрыть универсальные темы. «В моей собственной семье – как и в любой другой – тоже есть темная сторона прошлого. Думаю, это как раз и привлекает зрителей. Люди могут узнать себя и своих родных».

Сценография спектакля, придуманная художником Роситой Рауд (Eesti Noorsooteater) представляет собой дом в три этажа. Этот дом Уэстонов – отдельный полнокровный участник сюжета, символ кровных уз, он отражает и обостряет грани семейной истории. Атмосферу и дух повествования дополняют музыка и интересный видеоконтент.

В спектакле заняты: Владимир Антипп, Любовь Агапова, Наталья Дымченко, Илья Нартов, Наталья Мурина, Екатерина Кордас, Татьяна Маневская, Александр Окунев, Сергей Плёскин, Алина Кармазина, Игорь Рогачёв, Дмитрий Косяков, Стелла Фришман (учащаяся студии).