Вчера заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в прямом эфире Rus.ERR заявил, что партия с самого начала придерживалась нейтральной линии в разговорах о войне и поддерживает не Украину или Россию, а мир. После этого заявления в его адрес последовала жесткая критика со стороны политических оппонентов.
Март Хельме: «Конечно же, я поддерживаю Украину, но желаю скорейшего мира»
В присланном сегодня Эстонской консервативной народной партией пресс-сообщении Март Хельме дал разъяснения по поводу своей реплики. Приводим сообщение в полном объеме с переводом на русский язык:
«Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии Март Хельме признает, что его использование слов на Rus.ERR было неудачным, но остается при убеждении, что в нынешней геополитической ситуации самое выгодное для всего мира – это заключить мир.
«Если я сказал, что я за мир, то есть ли здесь люди, которые против мира?» – спросил Хельме, добавив, что война уже распространяется на другие страны и все чаще говорят о ядерной бомбе: «Это то, чего мы хотим?».
Хельме подчеркивает, что и партия, и он лично всегда поддерживали Украину в войне против российского нападения, и это проявлялось по-разному.
Так написано в заявлениях в поддержку Украины и объявлении России террористическим государством, принятых в Рийгикогу. Члены политической партии также оказали Украине гуманитарную помощь, была создана некоммерческая организация, помогающая Украине.
Что же касается представленного в СМИ нарратива, будто бы одно неудачное предложение изменит прежние предельно четкие позиции EKRE, в том числе и позицию по поддержке Украины, то так поступают только злонамеренные пропагандисты.
Хельме указывает, что, когда заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги не проголосовал за прием Финляндии и Швеции в НАТО, никто не сделал вывод, что сам Лиги или вся Партия реформ были против вступления этих стран в НАТО.
В то же время необходимо еще раз обратить внимание на то, что самой большой угрозой безопасности Эстонии сейчас является массовая иммиграция через эстонско-российскую границу людей, которые избегают мобилизации в России. То, что правительство Каи Каллас это не предотвращает, способствует взрывному росту пятой колонны в Эстонии и создает идеальные условия для ведения гибридной войны».