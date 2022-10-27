Март Хельме: «Конечно же, я поддерживаю Украину, но желаю скорейшего мира»

В присланном сегодня Эстонской консервативной народной партией пресс-сообщении Март Хельме дал разъяснения по поводу своей реплики. Приводим сообщение в полном объеме с переводом на русский язык:

«Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии Март Хельме признает, что его использование слов на Rus.ERR было неудачным, но остается при убеждении, что в нынешней геополитической ситуации самое выгодное для всего мира – это заключить мир.

«Если я сказал, что я за мир, то есть ли здесь люди, которые против мира?» – спросил Хельме, добавив, что война уже распространяется на другие страны и все чаще говорят о ядерной бомбе: «Это то, чего мы хотим?».

Хельме подчеркивает, что и партия, и он лично всегда поддерживали Украину в войне против российского нападения, и это проявлялось по-разному.

Так написано в заявлениях в поддержку Украины и объявлении России террористическим государством, принятых в Рийгикогу. Члены политической партии также оказали Украине гуманитарную помощь, была создана некоммерческая организация, помогающая Украине.

Что же касается представленного в СМИ нарратива, будто бы одно неудачное предложение изменит прежние предельно четкие позиции EKRE, в том числе и позицию по поддержке Украины, то так поступают только злонамеренные пропагандисты.

Хельме указывает, что, когда заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги не проголосовал за прием Финляндии и Швеции в НАТО, никто не сделал вывод, что сам Лиги или вся Партия реформ были против вступления этих стран в НАТО.