Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил Би-би-си, что «жизненно необходимо», чтобы все страны НАТО тратили 3% от ВВП на оборону. Сунак не выполнил обещание, данное его предшественницей Лиз Трасс, о достижении этой цели к 2030 году.
«Мы любим британских солдат»: Рейнсалу призвал премьер-министра Британии увеличить расходы на оборону
Новый премьер-министр, сменивший Трасс, ранее назвал такие цели «своевольными». Однако он также сказал, что верит в «инвестиции в наши [британские] вооруженные силы» во время своей предвыборной кампании. В настоящее время Великобритания тратит на оборону чуть более 2% от ВВП в год.
На вопрос, должны ли страны НАТО, включая Великобританию, стремиться тратить 3% ВВП на оборону, Рейнсалу ответил: «Абсолютно».
«Автократы инвестируют в оружие, – сказал он Би-би-си. – Они верят в силу оружия». По оценкам НАТО, в 2022 году Эстония потратит 2,3% своего ВВП на оборону. Эстонские министры говорят, что к 2024 году они увеличат этот показатель до 3%.
Рейнсалу хочет видеть больше британских солдат в Эстонии
В 2014 году страны НАТО взяли на себя обязательство к 2024 году тратить на оборону не менее 2% ВВП. Только девять членов рассчитывали достичь этой цели в этом году. «Для защиты наших ценностей – порядка, основанного на правилах, – нам также необходимо инвестировать в оружие», – сказал Рейнсалу. Он также призвал Великобританию не сокращать численность войск в Эстонии, заявив: «Мы любим британских солдат» и «мы хотим больше».
После начала войны, в Эстонию прибыло около семисот британских солдат в качестве дополнительной помощи.
Однако дополнительные войска должны быть выведены к концу этого года, в результате чего в Эстонии останется около 900 британских военнослужащих. Сообщается, что продолжаются обсуждения планов дальнейшей британской поддержки, которые могли бы удовлетворить долгосрочные потребности Эстонии.
По словам Рейнсалу, численность войск следует не сокращать, а увеличивать. «Я думаю, очень важно не подавать никаких неверных интерпретационных сигналов в отношении России», – добавил он. Он также призвал Запад поставлять Украине больше тяжелого вооружения без «каких-либо политических оговорок», добавив, что Великобритания подала в этой области «хороший пример».
«Мы преемники Чемберлена или Черчилля?»
В телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским Сунак пообещал сохранить поддержку Украине, но некоторые крупные европейские страны, такие как Германия и Франция, столкнулись с обвинениями в том, что они слишком медлительны с поставками оружия. Рейнсалу сказал, что Запад должен быть «решительным» и что нельзя принуждать Киев идти на уступки президенту России Владимиру Путину.
«Мы преемники Чемберлена или Черчилля?», – спросил он, имея в виду двух бывших британских премьер-министров. Невилл Чемберлен был связан с политикой умиротворения гитлеровской нацистской Германии в 1930-х годах. Когда эта политика потерпела неудачу, его сменил известный лидер военного времени Уинстон Черчилль.
«Нам нужно смотреть в сторону украинской победы. Тогда нам не будет стыдно смотреть в зеркало», – сказал Рейнсалу.
Министерство обороны Великобритании заявило, что дополнительные британские войска, отправленные в страны Балтии в начале этого года, «всегда были временным развертыванием». Представитель министерства добавил, что силы будут находиться в высокой готовности в Великобритании для быстрого реагирования по всему Балтийскому региону. «Наша приверженность НАТО и Эстонии в ответ на незаконное вторжение России в Украину является абсолютной», – добавил представитель.
Более подробная информация о расходах Великобритании на оборону будет изложена в осеннем заявлении, которое должно быть опубликовано 17 ноября.