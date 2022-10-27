«Мы любим британских солдат»: Рейнсалу призвал премьер-министра Британии увеличить расходы на оборону

Новый премьер-министр, сменивший Трасс, ранее назвал такие цели «своевольными». Однако он также сказал, что верит в «инвестиции в наши [британские] вооруженные силы» во время своей предвыборной кампании. В настоящее время Великобритания тратит на оборону чуть более 2% от ВВП в год.

На вопрос, должны ли страны НАТО, включая Великобританию, стремиться тратить 3% ВВП на оборону, Рейнсалу ответил: «Абсолютно».

«Автократы инвестируют в оружие, – сказал он Би-би-си. – Они верят в силу оружия». По оценкам НАТО, в 2022 году Эстония потратит 2,3% своего ВВП на оборону. Эстонские министры говорят, что к 2024 году они увеличат этот показатель до 3%.

Рейнсалу хочет видеть больше британских солдат в Эстонии

В 2014 году страны НАТО взяли на себя обязательство к 2024 году тратить на оборону не менее 2% ВВП. Только девять членов рассчитывали достичь этой цели в этом году. «Для защиты наших ценностей – порядка, основанного на правилах, – нам также необходимо инвестировать в оружие», – сказал Рейнсалу. Он также призвал Великобританию не сокращать численность войск в Эстонии, заявив: «Мы любим британских солдат» и «мы хотим больше».

После начала войны, в Эстонию прибыло около семисот британских солдат в качестве дополнительной помощи.