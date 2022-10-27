Вчера в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта о переводе с 2024 года детских садов и начальной школы на эстонский язык обучения. Действительно ли правительству больше нечем заняться, как снова разыгрывать русскую карту, в тот момент, когда цены быстро растут, инфляция самая высокая в Европе и в стране бушует энергокризис. А ведь впереди зима, пишет председатель молодежной организации центристов Валентина Бортновски.
Валентина Бортновски: в нынешних условиях перевести образование на эстонский язык невозможно
Безусловно, образование – это важно. Однако, законопроект, который вчера прошел первое чтение, не продуман. Правительство перекладывает ответственность на местные самоуправления и сами школы. В нынешних условиях перевести образование на эстонский невозможно.
Во-первых, у нас нет методик, позволяющих качественно обучать иноязычных детей на эстонском языке. Во вторых, откуда мы возьмем учителей? Сейчас, около 2300-2800 действующих педагогов русских школ не соответствуют языковым требованиям. К тому же русским школам не хватает еще порядка 700 учителей. Все это ставит под большие сомнения амбиции правительства.
А если люди со среднем образованием начнут работать учителями, отдадите ли вы, дорогие политики, своих детей в такие школы? Ведь у большинства из вас дети учатся в так называемых элитных школах, и вы не в курсе проблем простых смертных и среднестатистических школ.
Учитывая, что большую роль претворения закона в жизнь получит Языковой департамент, который сможет штрафовать за не соответствующих квалификационным требованиям педагогов, создается впечатление, что цель – не улучшить качество образования, а создать механизмы контроля, тем самым отбивая у учителей мотивацию повышать квалификацию и оставаться в системе образования в целом.
Законопроект не имеет под собой ничего кроме политических амбиций. Логика проста – на скорую руку исполнить данное еще 30 лет назад обещание закрыть все русские школы и выиграть выборы. А после выборов русские школы оставят на произвол судьбы, а отвечать за неисполнение закона будут местные самоуправления.
А если цель со временем создать себе «удобный» электорат, то в том направлении мы и движемся, только вот во всей этой системе пострадает в первую очередь и само эстонское образование, потому что эстонские школы с наплывом русскоязычных детей не смогут справляться.
Сегодня в Эстонии есть масса проблем, требующих немедленного решения: стремительный рост цен, рекордная инфляция в Европе (за последние полгода свыше 20%) и энергокризис. А каков план у правительства на этот счет? А планов нет, потому что гораздо сложнее решать реальные вопросы, чем бороться с воображаемыми проблемами.
Учитывая, что мы являемся страной-потребителем, а не производителем, то надеяться на то, что в это непростое для Евросоюза время, нам кто-то что-то даст – перспектива сомнительная. Правительство не сумело отстоять даже «белый спасательный корабль», который должен был привезти в Эстонию газ. А теперь нас пугают перебоями в электричестве, а премьер-министр всерьез думает, что в нашем регионе не хватает «молекул электричества».
Мой совет правительству прост: представьте четкий план по выводу страны из кризиса. Не лозунги, а реальные действия, исходя из возможностей нашего государства.