Валентина Бортновски: в нынешних условиях перевести образование на эстонский язык невозможно

Безусловно, образование – это важно. Однако, законопроект, который вчера прошел первое чтение, не продуман. Правительство перекладывает ответственность на местные самоуправления и сами школы. В нынешних условиях перевести образование на эстонский невозможно.

Во-первых, у нас нет методик, позволяющих качественно обучать иноязычных детей на эстонском языке. Во вторых, откуда мы возьмем учителей? Сейчас, около 2300-2800 действующих педагогов русских школ не соответствуют языковым требованиям. К тому же русским школам не хватает еще порядка 700 учителей. Все это ставит под большие сомнения амбиции правительства.

А если люди со среднем образованием начнут работать учителями, отдадите ли вы, дорогие политики, своих детей в такие школы? Ведь у большинства из вас дети учатся в так называемых элитных школах, и вы не в курсе проблем простых смертных и среднестатистических школ.

Учитывая, что большую роль претворения закона в жизнь получит Языковой департамент, который сможет штрафовать за не соответствующих квалификационным требованиям педагогов, создается впечатление, что цель – не улучшить качество образования, а создать механизмы контроля, тем самым отбивая у учителей мотивацию повышать квалификацию и оставаться в системе образования в целом.