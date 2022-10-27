В среду Вируский уездный суд приговорил к условному сроку Надежду Куриленко, которая в Кохтла-Ярве почти год назад в процессе ссоры ударила своего мужа кухонным ножом.
Суд приговорил к условному сроку женщину, пырнувшую мужа ножом
Суд приговорил к условному сроку женщину, пырнувшую мужа ножом
Суд признал Куриленко виновной в причинении опасного для жизни вреда здоровью и по итогам непродолжительного судебного разбирательства приговорил ее к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и три месяца. Из наказания будут вычтены трое суток содержания под стражей в качестве подозреваемой. Решение еще не вступило в законную силу.
Согласно обвинению, вечером, 10 ноября прошлого года Надежда Куриленко и ее муж выпивали в своем доме в Кохтла-Ярве. В ходе конфликта Куриленко ударила мужа кухонным ножом в живот, нанеся ему опасное для жизни ранение.