Суд приговорил к условному сроку женщину, пырнувшую мужа ножом

Суд признал Куриленко виновной в причинении опасного для жизни вреда здоровью и по итогам непродолжительного судебного разбирательства приговорил ее к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и три месяца. Из наказания будут вычтены трое суток содержания под стражей в качестве подозреваемой. Решение еще не вступило в законную силу.