Правительство на состоявшемся в четверг заседании одобрило постановление, устанавливающее запрет на покупку, импорт и переправку сырой нефти и нефтепродуктов в связи с агрессией РФ в Украине.
Правительство одобрило запрет на импорт российской сырой нефти и нефтпродуктов
Как ранее на этой неделе подтвердил в интервью Postimees министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, запрет вступит в силу уже с декабря – раньше, чем предусматривали договоренности, по которым запрет должен был быть введен с февраля. Согласно действующим в настоящее время общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла – до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.
При этом ранее Postimees писал, что хотя нефть не завозилась из России в Эстонию уже с лета, согласно таможенным декларациям, некоторые компании ввозят из России в Эстонию топливоподобные продукты и другие нефтепродукты на миллионы евро. Они смешивают подходящие моторные топлива в Эстонии, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов. Postimees установил, что в Эстонии также выдано разрешение на так называемую эстонскую схему смешения, то есть смешивание топлива из России и топлива с сертификатом ЕС.
Теперь Эстония подводит черту под февральскими сроками и прекращает весь импорт нефти с декабря.
«Мы видели, что Евросоюз установил постепенный переходный период для введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, который заканчивается в феврале следующего года. И видели, что благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее, – подчеркнул Рейнсалу. – Учитывая, что Рийгикогу признал режим Путина террористическим и война вступила в новую, более кровавую фазу, на прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное постановление. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен».