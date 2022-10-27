Правительство одобрило запрет на импорт российской сырой нефти и нефтпродуктов

Как ранее на этой неделе подтвердил в интервью Postimees министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, запрет вступит в силу уже с декабря – раньше, чем предусматривали договоренности, по которым запрет должен был быть введен с февраля. Согласно действующим в настоящее время общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла – до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.

При этом ранее Postimees писал, что хотя нефть не завозилась из России в Эстонию уже с лета, согласно таможенным декларациям, некоторые компании ввозят из России в Эстонию топливоподобные продукты и другие нефтепродукты на миллионы евро. Они смешивают подходящие моторные топлива в Эстонии, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов. Postimees установил, что в Эстонии также выдано разрешение на так называемую эстонскую схему смешения, то есть смешивание топлива из России и топлива с сертификатом ЕС.

Теперь Эстония подводит черту под февральскими сроками и прекращает весь импорт нефти с декабря.