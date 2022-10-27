Проживающие в Латвии граждане России начали получать повестки о мобилизации

Несмотря на длительное пребывание этих лиц в Латвии, предназначенные для них мобилизационные повестки были выданы их родственникам в России. Указанные граждане Российской Федерации были уведомлены о выданных повестках своими родственниками.

Опрошенные лица заявили СГБ, что не хотят и не планируют возвращаться в Россию.