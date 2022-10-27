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Проживающие в Латвии граждане России начали получать повестки о мобилизации

LETA
Проживающие в Латвии граждане России начали получать повестки о мобилизации
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Российский солдат. Иллюстративное фото
Российский солдат. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Отдельные граждане России уведомили Службу государственной безопасности Латвии (СГБ) о направленных им мобилизационных повестках для призыва в российскую армию, сообщили агентству LETA в службе.

Несмотря на длительное пребывание этих лиц в Латвии, предназначенные для них мобилизационные повестки были выданы их родственникам в России. Указанные граждане Российской Федерации были уведомлены о выданных повестках своими родственниками.

Опрошенные лица заявили СГБ, что не хотят и не планируют возвращаться в Россию.

СГБ напоминает, что по нормам Уголовного закона граждане Латвии, в том числе лица с двойным гражданством, неграждане и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, несут уголовную ответственность за службу в вооруженных силах России и участие в войне против Украины.

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