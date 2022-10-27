Недавно опубликованный банком LHV обзор рынка жилищного кредитования показывает, что хотя большая часть кредитов выдается для покупки недвижимости в пределах Харьюмаа и Тартумаа, медленно, но неуклонно растет доля объектов, купленных в сельской местности и других населенных пунктах Эстонии.
Обзор рынка недвижимости: все в лес!
По словам руководителя отдела частного финансирования LHV Кетлин Ватсель, клиенты банка все чаще стали переезжать из города в сельскую местность. «Мы видим, что чаще стали приобретать второе жилье в сельской местности. Эта тенденция появилась во времена пандемии коронавируса, когда работа из дома стала нормой и дала людям возможность переехать из города ближе к природе. Из-за высокого уровня цен на недвижимость в Таллинне и Тарту люди отдают предпочтение крупным городам в других регионах Эстонии», — объяснила Ватсель.
По-прежнему клиенты отдают предпочтение новой недвижимости, то есть тем объектам, которые были построены до девяти лет назад, хотя по сравнению с третьим кварталом 2021 года доля новой недвижимости в кредитных сделках сократилась с 51% до 43%. Причины сокращения доли кредитов для покупки в новостройках заключаются в росте цен на недвижимость: цены в новых домах выросли больше, чем на старую недвижимость, поэтому для многих новые квартиры стали менее доступны.
В случае новостроек видно, что количество свободных квартир находится на самом низком уровне за предыдущие четыре года. Количество предложений новых квартир в центре Таллинна значительно сократилось, зато в районе Хааберсти их появляется все больше и больше.
Судя по информации на портале недвижимости KV.EE, количество предложений о продаже квартир продолжает расти. Если с начала 2021 года и до второй половины 2022 года на портале за один месяц было опубликовано около 2000-3000 объявлений о продаже квартир, то в сентябре 2022 года количество объявлений достигло уже 4000. В то же время можно сказать, что активность сделок по-прежнему высока, хотя рост цен замедляется. Судя по всему, активность транзакций в ближайшее время также снизится.
Хорошо видно, что рост цен на недвижимость опережает рост заработной платы. Если до сих пор покупательная способность поддерживалась очень низкими процентными ставками, то ситуация, конечно же, меняется по мере увеличения ставки Euribor, и приобретение недвижимости становится менее доступным.