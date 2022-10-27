Обзор рынка недвижимости: все в лес!

По словам руководителя отдела частного финансирования LHV Кетлин Ватсель, клиенты банка все чаще стали переезжать из города в сельскую местность. «Мы видим, что чаще стали приобретать второе жилье в сельской местности. Эта тенденция появилась во времена пандемии коронавируса, когда работа из дома стала нормой и дала людям возможность переехать из города ближе к природе. Из-за высокого уровня цен на недвижимость в Таллинне и Тарту люди отдают предпочтение крупным городам в других регионах Эстонии», — объяснила Ватсель.

По-прежнему клиенты отдают предпочтение новой недвижимости, то есть тем объектам, которые были построены до девяти лет назад, хотя по сравнению с третьим кварталом 2021 года доля новой недвижимости в кредитных сделках сократилась с 51% до 43%. Причины сокращения доли кредитов для покупки в новостройках заключаются в росте цен на недвижимость: цены в новых домах выросли больше, чем на старую недвижимость, поэтому для многих новые квартиры стали менее доступны.

В случае новостроек видно, что количество свободных квартир находится на самом низком уровне за предыдущие четыре года. Количество предложений новых квартир в центре Таллинна значительно сократилось, зато в районе Хааберсти их появляется все больше и больше.

Судя по информации на портале недвижимости KV.EE, количество предложений о продаже квартир продолжает расти. Если с начала 2021 года и до второй половины 2022 года на портале за один месяц было опубликовано около 2000-3000 объявлений о продаже квартир, то в сентябре 2022 года количество объявлений достигло уже 4000. В то же время можно сказать, что активность сделок по-прежнему высока, хотя рост цен замедляется. Судя по всему, активность транзакций в ближайшее время также снизится.