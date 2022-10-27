Тоннель Мустакиви оживили с помощью суперграфики

«Долгожданная суперграфика в тоннеле Мустакиви готова. Несколько жителей уже связались с нами и поблагодарили за эту инициативу. Честно говоря, лично я тоже очень довольна результатом», – сказала старейшина района Юлианна Юрченко.

Глава района выразила надежду, что вандалы не уничтожат многонедельные труды художников, и суперграфика еще долго будет радовать жителей района.

Суперграфика в тоннеле Мустакиви была создана молодыми граффити-художниками Эмилией Сабировой и Дариусом Клаудом. Ранее оба художника в сотрудничестве с районным молодежным центром уже создавали в Ласнамяэ масштабные граффити.

Длина новой суперграфики составляет более 50 метров, а ширина – 3 метра. Основными элементами являются ласточки с различными достопримечательностями и символами Таллинна и Ласнамяэ. На стенах можно увидеть герб Таллинна, колесо обозрения торгового центра Т1, «Толстую Маргариту» и другие известные мотивы.

Управа района Ласнамяэ недавно организовала опрос среди жителей, чтобы выбрать наиболее привлекательный визуальный образ для суперграфики тоннеля Мустакиви. Автор всех эскизов - Эмилия Сабирова. В голосовании приняли участие 1 881 человек, 1078 из которых проголосовали за эскиз «Птицы».