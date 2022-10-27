Вируский уездный суд признал Сергея Горлача виновным в скупке голосов

Остальная часть наказания – один год, шесть месяцев и 28 суток – будет полностью отсрочена, если осужденный не совершит еще одно умышленное преступление в течение двух лет. Испытательный срок начинается с момента оглашения приговора, то есть с 27 октября 2022 года.

Согласно обвинению, Сергей Горлач, баллотировавшийся на муниципальных выборах в 2021 году под номером 131 в списке избирательного объединения «Катри Райк», 14 октября 2021 года организовал бесплатный день здоровья вместе с Натальей Симоновой, членом правления НКО «Нарвское объединение людей с профзаболеваниями» в Тойла и пытался повлиять на участников поездки сбора голосов на выборах.

День здоровья включал в себя поездку из Нарвы в Тойла, экскурсию с гидом по Нарвскому музею в парке Тойла-Ору, посещение Тойлаского спа-центра на 40 человек, а затем пикник. Посещение спа-центра и экскурсия финансировались Сергеем Горлачем. Пикник и транспорт финансировались НКО «Нарвское объединение людей с профзаболеваниями».

Наталья Симонова предварительно поручила участникам поездки взять с собой удостоверения личности с кодами PIN1 и PIN2 для электронного голосования. После посещения парка, тех, у кого были с собой удостоверения личности и пин-коды, попросили проголосовать за кандидата под номером 131. Сергей Горлач и Наталья Симонова приглашали людей по одному на заднее сиденье автобуса, где Сергей Горлач сидел с ноутбуком. В благодарность за поездку 17 человек отдали свой электронный голос за Горлача.