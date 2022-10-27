Чт, 27.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Многих иностранцев лишат разрешения на оружие

BNS
Многих иностранцев лишат разрешения на оружие
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Postimees

По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, правительство решило в четверг, что более 1300 находящихся в Эстонии иностранцев с разрешением на оружие вскоре его лишатся.

По словам Ляэнеметса, право на оружие в Эстонии утратят все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.

Решение коснется 683 иностранных граждан и 595 обладателей «серых паспортов», соответствующее постановление вступит в силу 1 декабря. Они получат год на то, чтобы отказаться от оружия, а если они не сделают это по собственной инициативе, этим займется полиция.

Решение коснется также юридических лиц – владение оружием будет запрещено фирмам, в состав правления которых входят лица, которым запрещено владение оружием, а также фирмам, мажоритарным владельцем которых является такое лицо.

Ключевые слова
Наверх