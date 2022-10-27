Многих иностранцев лишат разрешения на оружие

По словам Ляэнеметса, право на оружие в Эстонии утратят все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.

Решение коснется 683 иностранных граждан и 595 обладателей «серых паспортов», соответствующее постановление вступит в силу 1 декабря. Они получат год на то, чтобы отказаться от оружия, а если они не сделают это по собственной инициативе, этим займется полиция.