По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, правительство решило в четверг, что более 1300 находящихся в Эстонии иностранцев с разрешением на оружие вскоре его лишатся.
Многих иностранцев лишат разрешения на оружие
Многих иностранцев лишат разрешения на оружие
По словам Ляэнеметса, право на оружие в Эстонии утратят все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.
Решение коснется 683 иностранных граждан и 595 обладателей «серых паспортов», соответствующее постановление вступит в силу 1 декабря. Они получат год на то, чтобы отказаться от оружия, а если они не сделают это по собственной инициативе, этим займется полиция.
Решение коснется также юридических лиц – владение оружием будет запрещено фирмам, в состав правления которых входят лица, которым запрещено владение оружием, а также фирмам, мажоритарным владельцем которых является такое лицо.
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