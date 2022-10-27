Ученые предупреждают: Земля подает опасный сигнал

Пять лет назад была опубликовано заявление коллег Риппла и BioScience «Второе предупреждение ученых», которое было подписано более чем 15 000 ученых из 184 стран.

«Как мы видим из ежегодных климатических катастроф, мы сейчас находимся посреди серьезного климатического кризиса, но все будет еще хуже, если мы продолжим делать все так, как мы делали и ничего не изменим», – сказал Вольф.

«Изменение климата – это не решающаяся сама по себе проблема», – сказал соавтор Салимул Хук из Независимого университета Бангладеш.

«Чтобы избежать еще более масштабных человеческих утрат, мы должны защищать природу, устранять большую часть выбросов ископаемого топлива и поддерживать социально справедливую адаптацию к изменению климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым регионам с низкой экономикой».

В докладе отмечается, что за три десятилетия, прошедшие с тех пор, как в 1992 году более 1700 ученых подписали заявление «Второе предупреждение ученых», выбросы парниковых газов увеличились на 40 процентов.

«В ходе повышения температуры Земли, частота или масштабы определенных типов климатических катастроф могут резко возрасти», – сказал соавтор доклада Томас Ньюсом из Сиднейского университета. «Мы приглашаем наших коллег-ученых со всего мира высказаться об изменении климата».