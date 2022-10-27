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Ученые предупреждают: Земля подает опасный сигнал

Александер Лаане
Ученые предупреждают: Земля подает опасный сигнал
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Markus Spiske, Pexels
  • Опубликован доклад «Мировые ученые предупреждают о климатической чрезвычайной ситуации 2022 года»
  • Изменения климата губительно сказываются на здоровье населения планеты
  • Коллапс цивилизации вполне вероятен

В журнале BioScience ученые пишут, что жизненно важные показатели Земли достигли красного уровня опасности и человечеству грозит климатическая чрезвычайная ситуация. Авторами опубликованного доклада являются десчть ученых со всего мира во главе с Университетом штата Орегон, США.

«Огромные масштабы человеческих утрат быстро растут по мере увеличения числа катастроф, связанных с изменением климата. Поэтому мы призываем ученых, граждан и мировых лидеров прочитать этот специальный отчет и срочно принять необходимые меры, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата», – говорится в предисловии к докладу.

Текущая политика дел приведет к потеплению планеты к 2100 году, примерно на 3 градуса по Цельсию. С такой температурой Земле не приходилось сталкиваться за последние 3 миллиона лет. Последствия глобального потепления становятся все более экстремальными, а такие последствия, как коллапс цивилизации – вполне вероятен.

В специальном докладе «Мировые ученые предупреждают о климатической чрезвычайной ситуации 2022 года» авторы отмечают, что 16 из 35 показателей жизнедеятельности планеты, которые они используют для мониторинга изменения климата, находятся на рекордно низком уровне.

Авторы доклада указали на последние данные по увеличению случаев экстремальной жары, глобальную потерю древесного покрова из-за пожаров и большую распространенность вируса денге, переносящегося комарами. Исследователи также отмечают, что уровень углекислого газа в атмосфере (CO2) является самым высоким за всю историю наблюдений, достигнув колоссальных 418 частей на миллион (ppm).

Авторами отчета являются профессор экологии Колледжа лесного хозяйства Орегонского университета Уильям Риппл и исследователь с докторской степенью Кристофер Вольф, а также десять других исследователей из США и соавторы других стран.

«Посмотрите на все эти волны экстремальной жары, пожары, наводнения и сильные штормы», – сказал Риппл. «человечество однозначно уже живет в условиях климатической чрезвычайной ситуации»».

Пять лет назад была опубликовано заявление коллег Риппла и BioScience «Второе предупреждение ученых», которое было подписано более чем 15 000 ученых из 184 стран.

«Как мы видим из ежегодных климатических катастроф, мы сейчас находимся посреди серьезного климатического кризиса, но все будет еще хуже, если мы продолжим делать все так, как мы делали и ничего не изменим», – сказал Вольф.

«Изменение климата – это не решающаяся сама по себе проблема», – сказал соавтор Салимул Хук из Независимого университета Бангладеш.

«Чтобы избежать еще более масштабных человеческих утрат, мы должны защищать природу, устранять большую часть выбросов ископаемого топлива и поддерживать социально справедливую адаптацию к изменению климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым регионам с низкой экономикой».

В докладе отмечается, что за три десятилетия, прошедшие с тех пор, как в 1992 году более 1700 ученых подписали заявление «Второе предупреждение ученых», выбросы парниковых газов увеличились на 40 процентов.

«В ходе повышения температуры Земли, частота или масштабы определенных типов климатических катастроф могут резко возрасти», – сказал соавтор доклада Томас Ньюсом из Сиднейского университета. «Мы приглашаем наших коллег-ученых со всего мира высказаться об изменении климата».

Источники: American Institute of Biological Sciences (Американский институт биологических наук), BioScie.

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