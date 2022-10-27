Украинский тяжелоатлет установил мировой рекорд в приседании со штангой

Никун отметился историческим достижением 22 октбря в Каменце-Подольском во время благотворительного чемпионата Украинской федерации бодибилдинга и фитнеса (UFBF).

Тяжелоатлету удалось присесть 534 раза с весом 80 кг за один час. Он превзошел рекорд россиянина, который присел на 14 раз меньше.