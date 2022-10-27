Чт, 27.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Украинский тяжелоатлет установил мировой рекорд в приседании со штангой

rus.postimees.ee
Украинский тяжелоатлет установил мировой рекорд в приседании со штангой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Иван Никун.
Иван Никун. Фото: Тульчинская районная государственная администрация

Спортсмен из Винницкой области Иван Никун установил мировой рекорд в приседании со штангой, сообщает zn.ua

Никун отметился историческим достижением 22 октбря в Каменце-Подольском во время благотворительного чемпионата Украинской федерации бодибилдинга и фитнеса (UFBF).

Тяжелоатлету удалось присесть 534 раза с весом 80 кг за один час. Он превзошел рекорд россиянина, который присел на 14 раз меньше.

Достижение было зарегистрировано в Национальном реестре рекордов Украины.

Ключевые слова
Наверх