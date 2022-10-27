Спортсмен из Винницкой области Иван Никун установил мировой рекорд в приседании со штангой, сообщает zn.ua.
Украинский тяжелоатлет установил мировой рекорд в приседании со штангой
Украинский тяжелоатлет установил мировой рекорд в приседании со штангой
Никун отметился историческим достижением 22 октбря в Каменце-Подольском во время благотворительного чемпионата Украинской федерации бодибилдинга и фитнеса (UFBF).
Тяжелоатлету удалось присесть 534 раза с весом 80 кг за один час. Он превзошел рекорд россиянина, который присел на 14 раз меньше.
Достижение было зарегистрировано в Национальном реестре рекордов Украины.
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