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Жесткий спойлер!!! ⟩ Стало известно, кто победит на ЧМ по футболу

rus.postimees.ee
Стало известно, кто победит на ЧМ по футболу
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Стадион Al Thumama Stadium, Катар.
Стадион Al Thumama Stadium, Катар. Фото: Via Www.imago-images.de

Суперкомпьютер компании BCA Research предсказал, что победителем чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре, станет сборная Аргентины. Об этом сообщил FourFourTwo, передает «Чемпионат»

Исследование BCA Research основывалось на статистике футболистов из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из 192 игр группового этапа и 64 раундов плей-офф, сыгранных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Согласно прогнозу, Аргентина в финальном матче обыграет сборную Португалии, которая ранее в полуфинале выиграет у национальной команды Англии.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины про группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

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