Киев: с начала войны освобождено около тысячи военнопленных

«Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными. Наше государство заботится о каждом, "не громко", потому что так нужно. Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не навредить и в дальнейшем этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой! Переговоры по освобождению и обмену наших военнопленных постоянно продолжаются»,– сказала Маляр.

Маляр призвала родственников военнопленных и без вести пропавших доверять информацию о своих близких только государственным уполномоченным институциям, а именно Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, который объединяет более 10 государственных учреждений и организаций.

«Обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может повредить их безопасности и усложнить процесс переговоров по обмену»,– подчеркнула замминистра.

По ее словам, ведомство заботится о физическом и психологическом состоянии уже освобожденных, об их восстановлении и дальнейшей интеграции в общество.