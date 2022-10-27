С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было совершено 28 обменов и освобождено из российского плена 978 человек, в том числе 99 гражданских лиц, сообщается в Телеграм-канале Министерства обороны Украины в четверг со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Анну Маляр.
Киев: с начала войны освобождено около тысячи военнопленных
«Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными. Наше государство заботится о каждом, "не громко", потому что так нужно. Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не навредить и в дальнейшем этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой! Переговоры по освобождению и обмену наших военнопленных постоянно продолжаются»,– сказала Маляр.
Маляр призвала родственников военнопленных и без вести пропавших доверять информацию о своих близких только государственным уполномоченным институциям, а именно Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, который объединяет более 10 государственных учреждений и организаций.
«Обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может повредить их безопасности и усложнить процесс переговоров по обмену»,– подчеркнула замминистра.
По ее словам, ведомство заботится о физическом и психологическом состоянии уже освобожденных, об их восстановлении и дальнейшей интеграции в общество.
«Освобожденные из плена украинские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в государственных медицинских учреждениях под наблюдением специалистов высокого уровня и бесплатно получают полный спектр необходимых медицинских услуг. Все их потребности финансируются государством в полном объеме», – добавила Маляр.