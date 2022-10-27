Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил на пресс-конференции правительства, что на внутренней границе Шенгенской зоны нужно установить пограничный контроль. Этот вопрос еще не обсуждался в правительстве, а премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и другие министры впервые услышали об этом одновременно с журналистами.
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Гром среди ясного неба: предложение Рейнсалу восстановить пограничный контроль стало неожиданностью для других министров
Гром среди ясного неба: предложение Рейнсалу восстановить пограничный контроль стало неожиданностью для других министров
Пограничный контроль на внутренней границе Шенгенской зоны необходим для того, чтобы государство имело лучший обзор иностранцев, находящихся в Эстонии, пояснил Рейнсалу. «Единое мнение Министерства иностранных дел заключается в том, что нам нужен более сильный контроль и большая ясность в этом отношении», – сказал он.