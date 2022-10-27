Гром среди ясного неба: предложение Рейнсалу восстановить пограничный контроль стало неожиданностью для других министров

Пограничный контроль на внутренней границе Шенгенской зоны необходим для того, чтобы государство имело лучший обзор иностранцев, находящихся в Эстонии, пояснил Рейнсалу. «Единое мнение Министерства иностранных дел заключается в том, что нам нужен более сильный контроль и большая ясность в этом отношении», – сказал он.

«После начала войны в Украине в Эстонию перебралось большое количество людей – более 40 тысяч граждан России и более 100 тысяч граждан Украины, – сказал Рейнсалу. – Нам, безусловно, важно знать, где находятся эти люди, и проверять, кто сюда приезжает и кто уезжает».