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Гром среди ясного неба: предложение Рейнсалу восстановить пограничный контроль стало неожиданностью для других министров

Лоора-Элизабет Ломп
Гром среди ясного неба: предложение Рейнсалу восстановить пограничный контроль стало неожиданностью для других министров
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Martin Divisek

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил на пресс-конференции правительства, что на внутренней границе Шенгенской зоны нужно установить пограничный контроль. Этот вопрос еще не обсуждался в правительстве, а премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и другие министры впервые услышали об этом одновременно с журналистами.

Пограничный контроль на внутренней границе Шенгенской зоны необходим для того, чтобы государство имело лучший обзор иностранцев, находящихся в Эстонии, пояснил Рейнсалу. «Единое мнение Министерства иностранных дел заключается в том, что нам нужен более сильный контроль и большая ясность в этом отношении», – сказал он.

«После начала войны в Украине в Эстонию перебралось большое количество людей – более 40 тысяч граждан России и более 100 тысяч граждан Украины, – сказал Рейнсалу. – Нам, безусловно, важно знать, где находятся эти люди, и проверять, кто сюда приезжает и кто уезжает».

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