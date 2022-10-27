Расходы на развлечения и топливо уменьшились, а на медицинские услуги и авиабилеты выросли

Снизился объем покупок в различных сферах, связанных с проведением свободного времени, например, посещаемость развлекательных и культурных мероприятий в сентябре по сравнению с августом сократилась на 13%, а ночевки в отелях и гостевых домах – на 22%.

В июне было куплено наибольшее в этом году количество авиабилетов, что свидетельствует об активном планировании летних отпусков. В августе продажи авиабилетов снизились почти на 10% по сравнению с июлем, но в сентябре активность возобновилась, и объем покупок авиабилетов увеличился на 13%.

Количество еды вне дома сократилось быстрее, чем число заказов на дом: питание в ресторанах на месте сократилось на 8%, но общее использование ресторанных услуг в сентябре сократилось незначительно.

Объем продаж в розничных магазинах остался прежним, а в супермаркетах увеличился на 18%.

По сравнению с августом количество платежей за медицинские услуги также увеличилось на 14%.

«Данные по операциям с платежными картами достаточно хорошо отражают изменение покупательских привычек людей – сокращаются те расходы, которые можно сократить. Хорошо, что расходы на медицинские услуги не уменьшились. Это говорит, что клиенты не откладывают лечение, а ищут способы сэкономить в других местах, например, на машине и питании вне дома. Единственным исключением является покупка авиабилетов, что указывает на планирование зимних путешествий. Полностью отменять отпуск не стоит, и данные по аренде автомобилей показывают, что некоторые заменяют дальние поездки более близкими», – сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.