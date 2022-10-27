КАК ДОЛГО ПРОДЕРЖАТСЯ ⟩ Россия использует на западных самолетах сомнительные запчасти

В пояснительной записке проекта говорится, что технический осмотр самолетов будет проводиться не по требованиям США и Евросоюза, как раньше, а по регламентам других стран. В документах законопроекта, подготовленного Минтрансом России, говорится, что эти другие страны также являются «ведущими игроками мировой авиации».

В министерстве признают, что из-за санкций, введенных против России, у авиакомпаний и сервисных компаний возникают проблемы с получением оригинальных запчастей. В связи с нападением на Украину санкции, наложенные на Россию странами Запада, не позволяют поставлять самолеты или запчасти в Россию. Запуск производства необходимых запчастей требует времени, однако самолеты для использования нужны сразу, поэтому России остается надеяться получить нужные детали из других стран. Хотя в документе точно не указано из какой страны Россия планирует их получить, но скорее всего говорилось о Китае.