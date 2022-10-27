Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что уехавшие за рубеж россияне, с его точки зрения, могут быть объявлены «иностранными агентами», сообщает Meduza.
В России предположили, что уехавших за рубеж россиян можно объявить «иноагентами»
Согласно публикациям ТАСС и РИА Новости, Климов говорил о людях, уехавших из РФ после вторжения России в Украину и после объявления мобилизации.
Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто.
В Кремле заявили, что не имеют позиции по этому вопросу и что Климов, вероятно, высказал свое личное мнение.
В 2022 году власти РФ изменили закон об «иноагентах» таким образом, что для присвоения такого статуса больше не нужно утверждать, что у человека есть иностранное финансирование — достаточно сказать, что он находится под «иностранным влиянием».