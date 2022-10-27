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Денис Ларченко ⟩ Не создавать коалицию с Горлачем было правильным решением

Денис Ларченко
, координатор партии «Ээсти 200» в Нарве, член Нарвского горсобрания
Не создавать коалицию с Горлачем было правильным решением
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Денис Ларченко.
Денис Ларченко. Фото: личный архив

Чуть менее года назад разгорелся скандал, в результате которого было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Горлача. На прошлых выборах Горлач был избран депутатом Нарвского горсобрания. Тогда он являлся одним из лидеров избирательного союза «Список Катри Райк».

По итогам выборов партия «Ээсти 200» начала вести активные консультации с этим союзом о создании коалиции, и Сергей Горлач даже был одним из кандидатов на пост председателя горсобрания. Как только стало известно о нечистых методах ведения его предвыборной кампании, я заявил, что на время расследования он должен сложить с себя депутатские полномочия и очевидно, что в коалиции он быть не может. Мы все шли на выборы с целью привнести перемены в политическую жизнь нашего города, а также были и до сих пор убеждены, что политику надо вести честно.

Если же против тебя возбуждают уголовное дело, то на время расследования ты должен снять с себя полномочия и заниматься защитой себя в суде. Эта наша ценность, от которой ни на миллиметр нельзя отходить. Уголовное дело – это очень серьезно и случайной ошибкой это никак не назовешь.

Я помню, что тогда нас многие критиковали за то, что мы попросили Сергея выйти из горсобрания и понятно, что его присоединение к оппозиции сильно нарушил баланс политических сил депутатского корпуса. Однако, если посмотреть на это сейчас, то однозначно, что это было единственным верным решением. Нарва слишком долго славилась городом коррупции и уголовным прошлым местных политиков. Я искренне надеюсь, что уж теперь, когда Горлачу оглашен приговор и назначен реальный срок, он обратится к своей совести и вернет свой депутатский мандат.

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