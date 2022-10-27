Чуть менее года назад разгорелся скандал, в результате которого было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Горлача. На прошлых выборах Горлач был избран депутатом Нарвского горсобрания. Тогда он являлся одним из лидеров избирательного союза «Список Катри Райк».
Денис Ларченко ⟩ Не создавать коалицию с Горлачем было правильным решением
По итогам выборов партия «Ээсти 200» начала вести активные консультации с этим союзом о создании коалиции, и Сергей Горлач даже был одним из кандидатов на пост председателя горсобрания. Как только стало известно о нечистых методах ведения его предвыборной кампании, я заявил, что на время расследования он должен сложить с себя депутатские полномочия и очевидно, что в коалиции он быть не может. Мы все шли на выборы с целью привнести перемены в политическую жизнь нашего города, а также были и до сих пор убеждены, что политику надо вести честно.
Если же против тебя возбуждают уголовное дело, то на время расследования ты должен снять с себя полномочия и заниматься защитой себя в суде. Эта наша ценность, от которой ни на миллиметр нельзя отходить. Уголовное дело – это очень серьезно и случайной ошибкой это никак не назовешь.
Я помню, что тогда нас многие критиковали за то, что мы попросили Сергея выйти из горсобрания и понятно, что его присоединение к оппозиции сильно нарушил баланс политических сил депутатского корпуса. Однако, если посмотреть на это сейчас, то однозначно, что это было единственным верным решением. Нарва слишком долго славилась городом коррупции и уголовным прошлым местных политиков. Я искренне надеюсь, что уж теперь, когда Горлачу оглашен приговор и назначен реальный срок, он обратится к своей совести и вернет свой депутатский мандат.