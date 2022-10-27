Скончался Алексей Семенов

Как передает портал slavia.ee, отпевание Алексея Семенова (1947-2022) состоится 1 ноября в 11:30 в Храме Святителя Николая Чудотворца (Вене, 24, Таллинн), погребение в 13:00 на кладбище Пярнамяэ (43-й квадрат).

Алексей Семенов родился 8 февраля 1947 года на Сахалине. Окончил факультет психологии ЛГУ (1970) по специальности «социальный психолог и социолог». Работал младшим научным сотрудником в Институте конкретных социальных исследований, в Институте социально-экономических проблем АН СССР (Ленинград). С 1977 года – старший научный сотрудник отдела спортивной социологии ТПИ (Таллинн).

Сопредседатель Русского демократического движения (1991-1994), один из инициаторов создания Объединенной народной партии Эстонии (1994), депутат Таллиннского горсобрания (1993-1997), член Круглого стола по меньшинствам при президенте ЭР (1993-2006).