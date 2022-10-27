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Управа Кохтла-Ярве и председатель горсобрания отправлены в отставку

Эрик Гамзеев
Управа Кохтла-Ярве и председатель горсобрания отправлены в отставку
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Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль (справа) и вице-мэры Эвелин Данилов и Виталий Бородин.
Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль (справа) и вице-мэры Эвелин Данилов и Виталий Бородин. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Городское собрание Кохтла-Ярве выразило недоверие городской управе Кохтла-Ярве, двое из четырех членов которой подозреваются в коррупции. Следующим от должности был отстранен председатель городского собрания Тийт Лиллеметс.

За выражение недоверия проголосовали 13 членов горсобрания, против – 12 членов. Пять представителей Центристской партии и пять представителей Социал-демократической партии, вынесшие вотум недоверия, поддержали отставку городской управы. При голосовании к ним присоединились три депутата избирательного объединения Restart Kohtla-Järve: Хендрик Агур, Маре Роозилехт и Виктор Андреев.

Среди проголосовавших против были депутаты действующей правящей коалиции, большинство из которых подозреваются в коррупционных преступлениях.

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