Городское собрание Кохтла-Ярве выразило недоверие городской управе Кохтла-Ярве, двое из четырех членов которой подозреваются в коррупции. Следующим от должности был отстранен председатель городского собрания Тийт Лиллеметс.
Управа Кохтла-Ярве и председатель горсобрания отправлены в отставку
Управа Кохтла-Ярве и председатель горсобрания отправлены в отставку
За выражение недоверия проголосовали 13 членов горсобрания, против – 12 членов. Пять представителей Центристской партии и пять представителей Социал-демократической партии, вынесшие вотум недоверия, поддержали отставку городской управы. При голосовании к ним присоединились три депутата избирательного объединения Restart Kohtla-Järve: Хендрик Агур, Маре Роозилехт и Виктор Андреев.
Среди проголосовавших против были депутаты действующей правящей коалиции, большинство из которых подозреваются в коррупционных преступлениях.
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