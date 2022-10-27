Управа Кохтла-Ярве и председатель горсобрания отправлены в отставку

За выражение недоверия проголосовали 13 членов горсобрания, против – 12 членов. Пять представителей Центристской партии и пять представителей Социал-демократической партии, вынесшие вотум недоверия, поддержали отставку городской управы. При голосовании к ним присоединились три депутата избирательного объединения Restart Kohtla-Järve: Хендрик Агур, Маре Роозилехт и Виктор Андреев.