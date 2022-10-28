Предстоящая зима обещает быть очень сложной не только для бойцов ВСУ, сражающихся на фронтах, но и для гражданского населения Украины, которое ждут огромные бытовые трудности ввиду разрушенной энергетической инфраструктуры и крайне тяжелого общего экономического положения. Возможность помочь украинцам пережить эту зиму есть и у жителей Эстонии, например, посредством пожертвований. Воля народа Эстонии к поддержке Украины по-прежнему сильна? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees побеседует сегодня с руководителем направления Украины НКО Mondo Вероникой Свищ.
Студия Postimees: поток пожертвований жителей Эстонии на нужды Украины не ослабевает?
- Если с конца февраля гуманитарная помощь для украинцев комплектовалась усилиями НКО Mondo здесь, в Эстонии, то летом было положено начало и такой практике, когда на собранные в Эстонии средства стала осуществляться закупка продуктов у украинских производителей, что позволяет не только помочь бедствующим людям в Украине, но и помочь украинской экономике в смысле обеспечения людей на рабочих местах в Украине работой. Насколько эффективна такая схема оказания помощи, можно ли сказать, что действовать так предпочтительнее, поскольку решается сразу несколько гуманитарных задач?
- Волонтерская организация «Добробат» из Киева, с которой сотрудничает НКО Mondo, своей задачей ставит восстановление разрушенной в результате ударов российских оккупационных сил инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых зданий. При помощи собранных усилиями НКО Mondo пожертвований удалось полностью восстановить три жилых дома в Горенке и Гостомеле в Киевской области. Наверное, эта деятельность будут продолжена; помощь в восстановлении еще скольких разрушенных домов в Украине значится в наверняка амбициозных планах НКО Mondo?
- Организация Sincere Heart во Львове, с которой сотрудничает НКО Mondo, специализируется на оказании психологической помощи людям, в той или иной форме пострадавшим от войны. При поддержке НКО Mondo было проведено около 600 сеансов психологической помощи. Наверное, с учетом тех ужасов, с которыми приходится сталкиваться в условиях войны людям, психологическая помощь оказывается едва ли не столь же важной, как продовольственная или вещевая?
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