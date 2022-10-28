Вероника Свищ: помощь жителей Эстонии позволит многим украинцам перезимовать в тепле

- Психологическая помощь исключительно важна, но не всегда люди, находящиеся в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, это понимают. И не всегда они обращаются за такой помощью, причем даже в тех случаях, когда она доступна.
На самом деле, мы уже весной стали предлагать онлайн-сеансы такой помощи. При нашей поддержке были созданы колл-центры, куда люди могли обращаться за информацией о возможностях получения психологических консультаций. Позвонивших туда людей направляли на сеансы к профессиональным психологам. Мы стали запускать оказание таких услуг, понимая, что они необходимы, но нам пришлось с помощью партнеров очень усиленно их рекламировать в Украине, чтобы люди стали все-таки за этими услугами обращаться.
Когда человек очень много времени проводит в бомбоубежищах, или когда человек вынужден решать, эвакуироваться ему из своего города или нет, психологическое консультирование не кажется ему самой необходимой на свете вещью.
Кроме того, многие люди до сих пор подвержены таким стереотипам, что, мол, если кому-то нужна помощь психолога, то это значит, что ему недалеко уже и до психбольницы. Слом таких стереотипов, преодоление таких табу тоже занимает время. Однако в то же время можно сказать, что психологическая помощь действительно облегчает жизнь людей, мы это много раз видели за последние восемь лет, работая в Украине.
Например, в Луганской области, где мы стали активно действовать с 2014 года, с нами всегда работал психолог. И в школах Луганской области мы организовывали психологические кабинеты с помощью эстонских специалистов. И со временем делалось заметнее, что люди там все-таки становятся все более открытыми к получению такой помощи.