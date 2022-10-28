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Вероника Свищ: помощь жителей Эстонии позволит многим украинцам перезимовать в тепле

Павел Соболев
, журналист
Вероника Свищ: помощь жителей Эстонии позволит многим украинцам перезимовать в тепле
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  • Психологическая помощь очень нужна пострадавшим от войны, но часто они не хотят за ней обращаться
  • В канун зимы ремонт поврежденных снарядами жилищ становится исключительно важной задачей
  • У жителей Западной Европы нет морального права устать от необходимости помогать Украине

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, руководитель направления Украины НКО Mondo Вероника Свищ среди прочего ответила на вопросы, касающиеся гуманитарных проектов в Украине, финансируемых на собранные в Эстонии пожертвования, а также сохранения у народа Эстонии воли помогать украинцам.

- Если в самом начале войны гуманитарная помощь для украинцев комплектовалась усилиями НКО Mondo здесь, в Эстонии, то летом было положено начало и такой практике, когда на собранные в Эстонии средства стала осуществляться закупка продукции украинских производителей. Это позволяет не только помочь бедствующим людям в Украине, но и помочь украинской экономике в смысле обеспечения людей на рабочих местах в Украине работой. Насколько эффективна такая схема оказания помощи, можно ли сказать, что действовать так предпочтительнее, поскольку решается сразу несколько гуманитарных задач?

- До февраля этого года мы практически все, что собирали для Украины, заказывали прямо там на месте, у украинских производителей и поставщиков. Было просто нелогичным что-то закупать здесь и потом везти в Украину. Уже хотя бы по той причине, что для этого нужны специалисты из других сфер. Мы все-таки сами по себе не логистики. Однако в конце февраля и начале марта представители нашего самого крупного партнера в Украине, организации Vostok SOS, сообщили нам, что они готовы развернуть складские площади и организовать распределение гуманитарной помощи, но вот комплектацию и доставку они попросили нас взять на себя.

По сути, другого выхода и не было. В конце февраля и начале марта было не так-то просто хоть что-то заказать в Украине или купить в украинских магазинах. Многие продукты просто исчезли из продажи. Или стали дефицитом. Или стали стоить намного дороже, чем они стоили здесь. Поэтому мы стали собирать партии помощи в Эстонии, но при этом мы всегда были максимально ориентированы на то, чтобы покупать еду и вещи в Украине, потому что так действовать все же намного эффективнее.

Собранную в Эстонии помощь надо перевозить через несколько границ. Ко всему прочему, не так уж и просто находить людей, которые готовы везти что-то в страну, где идет война. Со стороны это может показаться не такой уж и сложной задачей, но в действительно речь идет об очень сложных логистических операциях.

Сейчас у нас появляется все больше украинских партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Скажем, у одного из наших партнеров мы заказываем конкретные продукты из предлагаемого им ассортимента, этот же партнер комплектует партии, а уже другой наш партнер в Украине занимается доставкой этой помощи самым нуждающимся в ней слоям населения. Действовать таким образом очень разумно, потому что тем самым действительно поддерживается украинская экономика.

Однако это не исключает ситуаций, когда удобнее будет отправить в Украину что-то именно из Эстонии. Например, машину с генераторами. В отличие от продуктов, генераторы не так-то просто заказать в Украине. И цены на них в Украине куда выше, чем в Эстонии или в других странах. Это достаточно сильный аргумент в пользу того, чтобы заказывать генераторы не в Украине, а здесь, у нас, или в каком-то третьем государстве. Допустим, в Польше. Главная цель — чтобы как можно большее количество людей получило пользу от наших действий.

- Организация Sincere Heart во Львове, с которой сотрудничает НКО Mondo, специализируется на оказании психологической помощи людям, в той или иной форме пострадавшим от войны. При поддержке НКО Mondo было проведено около 600 сеансов психологической помощи. Наверное, с учетом тех ужасов, с которыми приходится сталкиваться в условиях войны людям, психологическая помощь оказывается едва ли не столь же важной, как продовольственная или вещевая?

- Психологическая помощь исключительно важна, но не всегда люди, находящиеся в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, это понимают. И не всегда они обращаются за такой помощью, причем даже в тех случаях, когда она доступна.

На самом деле, мы уже весной стали предлагать онлайн-сеансы такой помощи. При нашей поддержке были созданы колл-центры, куда люди могли обращаться за информацией о возможностях получения психологических консультаций. Позвонивших туда людей направляли на сеансы к профессиональным психологам. Мы стали запускать оказание таких услуг, понимая, что они необходимы, но нам пришлось с помощью партнеров очень усиленно их рекламировать в Украине, чтобы люди стали все-таки за этими услугами обращаться.

Когда человек очень много времени проводит в бомбоубежищах, или когда человек вынужден решать, эвакуироваться ему из своего города или нет, психологическое консультирование не кажется ему самой необходимой на свете вещью.

Кроме того, многие люди до сих пор подвержены таким стереотипам, что, мол, если кому-то нужна помощь психолога, то это значит, что ему недалеко уже и до психбольницы. Слом таких стереотипов, преодоление таких табу тоже занимает время. Однако в то же время можно сказать, что психологическая помощь действительно облегчает жизнь людей, мы это много раз видели за последние восемь лет, работая в Украине.

Например, в Луганской области, где мы стали активно действовать с 2014 года, с нами всегда работал психолог. И в школах Луганской области мы организовывали психологические кабинеты с помощью эстонских специалистов. И со временем делалось заметнее, что люди там все-таки становятся все более открытыми к получению такой помощи.

Вероятно, люди, которые получали такую помощь, рассказывали своим знакомым об этих сеансах как о позитивном опыте. И эти знакомые тоже приходили к психологам. Конечно, мы твердо намерены продолжать эту деятельность, потому что считаем оказание психосоциальной помощи пострадавшим от войны людям очень важной вещью.

- Волонтерская организация «Добробат» из Киева, с которой сотрудничает НКО Mondo, своей задачей ставит восстановление разрушенной в результате ударов российских оккупационных сил инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых зданий. При помощи собранных усилиями НКО Mondo пожертвований удалось полностью восстановить три жилых дома в Горенке и Гостомеле в Киевской области. Наверное, эта деятельность будут продолжена; помощь в восстановлении еще скольких разрушенных домов в Украине значится в наверняка амбициозных планах НКО Mondo?

- Могу точно сказать, что количество восстановленных с нашей помощью в Украине жилых домов вырастет. Уже сейчас ведутся переговоры по этой теме, и мы обязательно будем поддерживать такие проекты. Они очень важны, потому что зимой ведь не проживешь в доме, у которого нет окон и крыши. Собственно, «Добробат» и занимается тем, что ремонтирует поврежденные крыши, окна и двери домов, и после такого ремонта в эти дома могут заселяться семьи. Мы же со своей стороны собираемся запустить отдельную кампанию по сбору пожертвований, которую можно будет назвать «Теплый дом». Мы хотим помочь многим жителям Украины перезимовать в своих жилищах хотя бы с относительным комфортом.

Это задача делается только важнее на фоне того, что в последние недели ракетными ударами уничтожается энергетическая инфраструктура Украины. Уже сейчас во многих районах Украины наблюдаются перерывы в подаче электричества.

- Можно ли сказать, если опираться на статистику последних месяцев, что несмотря на рост цен, на страх перед размером сумм в коммунальных счетах в холодное время года, воля жителей Эстонии к оказанию поддержке Украины по-прежнему остается высокой? Люди продолжают делать пожертвования на таком же уровне, что делали и в первые месяцы войны, и, скажем, летом?

- Конечно, объем пожертвований, что делаются сейчас, не находится на том же уровне, что наблюдался в конце февраля и в марте. О том периоде можно сказать, что готовность жителей Эстонии делать пожертвования вышла на абсолютный исторический пик. Такой массовости раньше никогда не наблюдалось. Сейчас такого потока нет, и, конечно, сохраняется необходимость постоянно говорить на эту тему.

Как абсолютно верно сказал кто-то из эстонских политиков, мы просто не можем позволить себе устать. У нас просто нет морального права на такую усталость. Мы должны продолжать помогать Украине. Да, мы можем жаловаться, что нам в каких-то вещах приходится трудно, что жизнь стала очень дорогой, но наши проблемы и близко не могут сравниться с тем, что чувствуют украинцы, которые живут в условиях войны. Хочу надеяться, что большинство жителей Эстонии это понимает.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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