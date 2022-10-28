Вероника Свищ: помощь жителей Эстонии позволит многим украинцам перезимовать в тепле

- Если в самом начале войны гуманитарная помощь для украинцев комплектовалась усилиями НКО Mondo здесь, в Эстонии, то летом было положено начало и такой практике, когда на собранные в Эстонии средства стала осуществляться закупка продукции украинских производителей. Это позволяет не только помочь бедствующим людям в Украине, но и помочь украинской экономике в смысле обеспечения людей на рабочих местах в Украине работой. Насколько эффективна такая схема оказания помощи, можно ли сказать, что действовать так предпочтительнее, поскольку решается сразу несколько гуманитарных задач?

- До февраля этого года мы практически все, что собирали для Украины, заказывали прямо там на месте, у украинских производителей и поставщиков. Было просто нелогичным что-то закупать здесь и потом везти в Украину. Уже хотя бы по той причине, что для этого нужны специалисты из других сфер. Мы все-таки сами по себе не логистики. Однако в конце февраля и начале марта представители нашего самого крупного партнера в Украине, организации Vostok SOS, сообщили нам, что они готовы развернуть складские площади и организовать распределение гуманитарной помощи, но вот комплектацию и доставку они попросили нас взять на себя.