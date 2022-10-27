Чт, 27.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ На мысе Кабернеэме выставлен на продажу лакомый кусок земли

rus.postimees.ee
На мысе Кабернеэме выставлен на продажу лакомый кусок земли
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Фото: KV.EE

В Кабернеэме продается уникальный земельный участок с лесом и пляжем.

Согласно детальной планировке, на участке могут быть построены отдельный двухэтажный дом и двухэтажное вспомогательное здание максимальной закрытой брутто-площадью 500 м2 и, соответственно, фундаментом площадью 250 м2.

Фото: KV.EE

Максимальная строительная высота обоих строений должна составлять по 8,5 метра. Доступ к участку с южной стороны осуществляется по гравийной дороге общего пользования. Участок может быть огорожен забором высотой до 1,5 метров. Частная и спокойная повседневная жизнь гарантируется нахождением в природном заповеднике, который отделяет выставленную на продажу недвижимость от деревни. 

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

Ключевые слова
Наверх