Нефтегазовый закат России: как война в Украине меняет будущее мировой энергетики

Китай не поможет

Отказ богатой Европы от российского угля и грядущее европейское эмбарго на покупку нефти и нефтепродуктов вкупе с ограничениями поставок газа в ЕС со стороны Кремля привели к тектоническим сдвигам в мировой энергетике.

«Экспорт ископаемого топлива из России уже никогда не вернется на уровни 2021 года, а переориентировать потоки в Азию ей будет непросто, особенно в случае с природным газом», – говорится в отчете.

Китай давно сделал ставку на возобновляемую энергетику. Фото: AFP

«Некоторые думают, что где Европа проиграет, там Китай выиграет. Не все так просто, – сказал Бироль на пресс-конференции. – Помимо инфраструктурных ограничений, Китай тоже меняется, и рост спроса на газ в Китае будет намного скромнее того, что было до сих пор. Поэтому мы не видим в Китае спроса на еще один крупный газопровод из России, помимо "Силы Сибири"».

В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. В выигрыше окажутся США и страны Ближнего Востока – их доли увеличатся.

Но главный рост придется не на ископаемые, а на возобновляемые источники энергии, полагает IEA.

Война ускорила «зеленую революцию»

Несмотря на то, что Европа в ответ на кризис расконсервировала угольные станции и срывает цели сокращения выбросов, в целом перемены эти не замедлили, а ускорили «зеленую революцию» в энергетике, уверены эксперты IEA.