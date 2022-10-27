В России возбудили первое дело за отказ участвовать в войне

Против мужчины, служащего по контракту в российской армии, возбудили уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Это первый известный такой случай в России, пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в четверг, 27 октября.

Чиков не раскрывает ни имя подследственного, ни регион, в котором он служил, ни дату возбуждения дела. Часть 2.1 статьи 332 УК РФ, которую вменяют военнослужащему, предусматривает от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение приказа во время войны или отказ от участия в боевых действиях. Ее депутаты ввели в уголовный кодекс 24 сентября, вскоре после начала мобилизации в России.