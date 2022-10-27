Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сегодня вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. Аналитики также прогнозировали повышение ставок на 75 базисных пунктов, сообщил в четверг портал финансовой информации finmarket.
ЕЦБ ожидаемо повысил все три ключевые ставки
ЕЦБ ожидаемо повысил все три ключевые ставки
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.
В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.
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