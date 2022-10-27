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ЕЦБ ожидаемо повысил все три ключевые ставки

BNS
ЕЦБ ожидаемо повысил все три ключевые ставки
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ЕЦБ.
ЕЦБ. Фото: Ralph Orlowski

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сегодня вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. Аналитики также прогнозировали повышение ставок на 75 базисных пунктов, сообщил в четверг портал финансовой информации finmarket.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.

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