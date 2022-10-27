ЕЦБ ожидаемо повысил все три ключевые ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сегодня вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. Аналитики также прогнозировали повышение ставок на 75 базисных пунктов, сообщил в четверг портал финансовой информации finmarket.