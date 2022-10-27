Учения по безопасности накануне ЧМ по футболу стоили жизни нескольким спасателям

Власти сообщают, что трое пакистанских пожарных приняли участие в учениях по безопасности накануне ЧМ, которые включали в себя моделирование химической опасности и работу с фанатами и усмирением возможных беспорядков. Подробности трагедии, которая произошла поздно вечером в среду, не разглашаются, но, по данным AFP, трое пожарных находились на обрушившемся кране. Сообщалось, что всем мужчинам было около 30 лет.

В завершившихся сегодня учениях приняли участие команды из 15 стран, в том числе спасатели и силовики из США, Великобритании, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Турции и Палестины. На учениях отрабатывались способы борьбы с химической атакой на стадионе и подавления беспорядков.

Например, на финальных турнирах ЧМ по футболу в Катаре, которые пройдут с 20 ноября по 18 декабря, обеспечивать безопасность будут 3000 турецких полицейских. Предположительно, что свои полицейские силы на место также отправят Марокко и Пакистан.