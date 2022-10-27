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Учения по безопасности накануне ЧМ по футболу стоили жизни нескольким спасателям

rus.postimees.ee
Учения по безопасности накануне ЧМ по футболу стоили жизни нескольким спасателям
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Подготовка к ЧМ по футболу, Катар 2022.
Подготовка к ЧМ по футболу, Катар 2022. Фото: HAMAD I MOHAMMED

Накануне стартующего в следующем месяце финала чемпионата мира по футболу в столице Катара Дохе прошли спасательные учения, в ходе которых погибло трое пожарных.

Власти сообщают, что трое пакистанских пожарных приняли участие в учениях по безопасности накануне ЧМ, которые включали в себя моделирование химической опасности и работу с фанатами и усмирением возможных беспорядков. Подробности трагедии, которая произошла поздно вечером в среду, не разглашаются, но, по данным AFP, трое пожарных находились на обрушившемся кране. Сообщалось, что всем мужчинам было около 30 лет.

В завершившихся сегодня учениях приняли участие команды из 15 стран, в том числе спасатели и силовики из США, Великобритании, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Турции и Палестины. На учениях отрабатывались способы борьбы с химической атакой на стадионе и подавления беспорядков.

Например, на финальных турнирах ЧМ по футболу в Катаре, которые пройдут с 20 ноября по 18 декабря, обеспечивать безопасность будут 3000 турецких полицейских. Предположительно, что свои полицейские силы на место также отправят Марокко и Пакистан.

Критики поставили под сомнение выучку зарубежных полцейских, которым предстоит работать более чем с миллионом футбольных болельщиков, приехавшим в Катар. Однако власти рапортуют, что все под контролем и команда готова к любым сценариям.

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