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Россия грозится сбивать западные коммерческие спутники

Deutsche Welle
Россия грозится сбивать западные коммерческие спутники
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Фото: Shutterstock

Коммерческие спутники США и других стран Запада, использующиеся для помощи Украине в войне, это «квазигражданская инфраструктура» и «законная цель», заявил представитель РФ на заседании Генассамблеи ООН.

Россия предупредила, что может нанести удары по коммерческим спутникам США и других западных стран, если те будут использованы для помощи Украине в войне. Эти спутники – «квазигражданская инфраструктура», поэтому могут «оказаться законной целью для ответного удара», заявил на заседании комитета по разоружению Генеральной Ассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Об этом сообщается в пресс-релизе ООН, опубликованном в среду, 26 октября.

Кроме того Воронцов обвинил страны Запада во главе с США в том, что они якобы «используют космическое пространство в военных целях для обеспечения своего господства, негативно влияя на мир и безопасность» и позиционируют космос как зону конфликта.

Спутниковые системы в Украине

После начала вторжения России в Украину и ударов по украинским гражданским объектам единственной системой связи, функционирующей в зоне боевых действий, осталась Starlink, которая обеспечивает сигнал с помощью множества спутников. Илон Маск, основатель компании SpaceX, поставляющей спутники Starlink в Украину, подчеркивал, что армия РФ пытается разрушить и эту систему.

Согласно информации журнала Defence News, для помощи украинским военным используются спутники и других коммерческих компаний, в том числе Maxar, Planet и BlackSky. Атлантический совет – аналитический центр при НАТО – указывал в августе, что Россия создавала помехи их работе, используя глушение и кибератаки.

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