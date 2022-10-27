Россия грозится сбивать западные коммерческие спутники

Россия предупредила, что может нанести удары по коммерческим спутникам США и других западных стран, если те будут использованы для помощи Украине в войне. Эти спутники – «квазигражданская инфраструктура», поэтому могут «оказаться законной целью для ответного удара», заявил на заседании комитета по разоружению Генеральной Ассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Об этом сообщается в пресс-релизе ООН, опубликованном в среду, 26 октября.

Кроме того Воронцов обвинил страны Запада во главе с США в том, что они якобы «используют космическое пространство в военных целях для обеспечения своего господства, негативно влияя на мир и безопасность» и позиционируют космос как зону конфликта.

Спутниковые системы в Украине

После начала вторжения России в Украину и ударов по украинским гражданским объектам единственной системой связи, функционирующей в зоне боевых действий, осталась Starlink, которая обеспечивает сигнал с помощью множества спутников. Илон Маск, основатель компании SpaceX, поставляющей спутники Starlink в Украину, подчеркивал, что армия РФ пытается разрушить и эту систему.