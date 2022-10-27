«На кухне»: искусственный интеллект. Когда робот станет врагом человека?

– А. Т.: Есть ли какие-то ограничения для разработчика, чтобы он, допустим, не мог изначально закладывать в технологию что-то опасное либо неэтичное? Самый простой пример – это, допустим, скрытый удаленный контроль. Ты покупаешь робота и думаешь, что его контролируешь, но в какой-то момент он начинает действовать как будто сам по себе, и выясняется, что за этим стоит разработчик.

– А. К.: Сейчас любой телефон может «сойти с ума» и начать за вами следить или что-то в этом роде.

– Э. Т.: Тут важнее, что потом этот робот сделает с этой информацией.

– А. Т.: Или разработчик, который получил доступ к этой информации.

– Э. Т.: Тогда это ответственность разработчика. То, что робот собирает информацию, само по себе не является преступлением, если в него эту программу не закладывали. Вопрос возникает, если этот робот по собственной воле начнет делать что-то противоправное. Тогда это уже следующий уровень. Тут напоминаем три закона робототехники Айзека Азимова. Это прекрасное, оптимистическое будущее, но я не уверена, что это все, в конце концов, будет существовать в такой форме.