Член Европарламента Рихо Террас («Отечество») не понимает политика Марта Хельме (EKRE) в вопросе того, что EKRE придерживается нейтральной линии и поддерживает не Украину или Россию, а мир. Террас говорит, что в этих вопросах нельзя оставаться нейтральным. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) думает так же.
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Рихо Террас: нейтралитет EKRE означает оправдание действий России
Рихо Террас: нейтралитет EKRE означает оправдание действий России
«Нельзя быть нейтральным в вопросе геноцида и уничтожения украинского государства и народа», – написал Террас в социальной сети.