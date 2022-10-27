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Рихо Террас: нейтралитет EKRE означает оправдание действий России

Лоора-Элизабет Ломп
Рихо Террас: нейтралитет EKRE означает оправдание действий России
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Рихо Террас.
Рихо Террас. Фото: Tairo Lutter

Член Европарламента Рихо Террас («Отечество») не понимает политика Марта Хельме (EKRE) в вопросе того, что EKRE придерживается нейтральной линии и поддерживает не Украину или Россию, а мир. Террас говорит, что в этих вопросах нельзя оставаться нейтральным. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) думает так же.

«Нельзя быть нейтральным в вопросе геноцида и уничтожения украинского государства и народа», – написал Террас в социальной сети.

«Разговоры, что EKRE нейтральна, устраивают Россию и совпадают с недавней инициативой левых демократов в Конгрессе США, которая звучала так, будто мир нужен любой ценой», – заявил Террас.

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