Рихо Террас: нейтралитет EKRE означает оправдание действий России

Член Европарламента Рихо Террас («Отечество») не понимает политика Марта Хельме (EKRE) в вопросе того, что EKRE придерживается нейтральной линии и поддерживает не Украину или Россию, а мир. Террас говорит, что в этих вопросах нельзя оставаться нейтральным. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) думает так же.