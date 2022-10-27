Eesti Raudtee сообщила, что движение поездов по Эстонии несколько нарушено из-за отказа системы связи. Наиболее затронутым направлением является Тапа-Тарту, где местами используется ручное управление.
Из-за сбоя в системе управления многие поезда могут опаздывать
Из-за сбоя в системе управления многие поезда могут опаздывать
«Это сбой сети диспетчеров», – прокомментировала руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес, уточнив, что через системы связи управляют движением железнодорожной инфраструктуры.
Причина пока неизвестна и не исключено, что это преднамеренный сбой. «В настоящее время наши технические специалисты активно ищут решение этой проблемы и ее первопричину», – добавила она. Наиболее сложная ситуация на некоторых участках, особенно в направлении Тапа-Тарту.
Руководитель по связям с общественностью предупредила, что сегодня будут задержки поездов и, возможно, на некоторых линиях будут использоваться автобусы. Eesti Raudtee рекомендует следить за актуальной информацией на сайте Elron.
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