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Из-за сбоя в системе управления многие поезда могут опаздывать

rus.postimees.ee
Из-за сбоя в системе управления многие поезда могут опаздывать
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Поезд Elron. Фото иллюстративное.
Поезд Elron. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Eesti Raudtee сообщила, что движение поездов по Эстонии несколько нарушено из-за отказа системы связи. Наиболее затронутым направлением является Тапа-Тарту, где местами используется ручное управление.

«Это сбой сети диспетчеров», – прокомментировала руководитель по связям с общественностью ​Eesti Raudtee Моника Лиллес, уточнив, что через системы связи управляют движением железнодорожной инфраструктуры.

Причина пока неизвестна и не исключено, что это преднамеренный сбой. «В настоящее время наши технические специалисты активно ищут решение этой проблемы и ее первопричину», – добавила она. Наиболее сложная ситуация на некоторых участках, особенно в направлении Тапа-Тарту.

Руководитель по связям с общественностью предупредила, что сегодня будут задержки поездов и, возможно, на некоторых линиях будут использоваться автобусы. Eesti Raudtee рекомендует следить за актуальной информацией на сайте Elron.

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