Из-за сбоя в системе управления многие поезда могут опаздывать

Причина пока неизвестна и не исключено, что это преднамеренный сбой. «В настоящее время наши технические специалисты активно ищут решение этой проблемы и ее первопричину», – добавила она. Наиболее сложная ситуация на некоторых участках, особенно в направлении Тапа-Тарту.