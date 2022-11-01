КОСМОС НА СВЯЗИ ⟩ Первый космический отель откроется уже через пару лет

Компания Orbital Assembly, которая проектирует и строит космические станции, планирует открыть первый космический отель уже в 2025 году. Компания работает над двумя космическими отелями: Voyager и Pioneer. Оба строящихся отеля предназначены для размещения космических туристов, бизнесменов, промышленников и исследователей.