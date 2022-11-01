Вт, 1.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

КОСМОС НА СВЯЗИ ⟩ Первый космический отель откроется уже через пару лет

rus.postimees.ee
Первый космический отель откроется уже через пару лет
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Hashem Al-Ghaili / SWNS/Scanpix

У компании, проектирующей космические станции, большие планы на будущее. Уже в 2025 году счастливчики смогут поселиться в космическом отеле.

Компания Orbital Assembly, которая проектирует и строит космические станции, планирует открыть первый космический отель уже в 2025 году. Компания работает над двумя космическими отелями: Voyager и Pioneer. Оба строящихся отеля предназначены для размещения космических туристов, бизнесменов, промышленников и исследователей.

Отель Voyager расположится на околоземной орбите, в ней смогут разместиться 400 человек. Pioneer будет меньше, в нем сможет расположиться 28 человек. 

Ключевые слова
Наверх