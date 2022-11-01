У компании, проектирующей космические станции, большие планы на будущее. Уже в 2025 году счастливчики смогут поселиться в космическом отеле.
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КОСМОС НА СВЯЗИ ⟩ Первый космический отель откроется уже через пару лет
Первый космический отель откроется уже через пару лет
Компания Orbital Assembly, которая проектирует и строит космические станции, планирует открыть первый космический отель уже в 2025 году. Компания работает над двумя космическими отелями: Voyager и Pioneer. Оба строящихся отеля предназначены для размещения космических туристов, бизнесменов, промышленников и исследователей.