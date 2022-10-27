ГАЛЕРЕЯ ⟩ Советский памятник «Каменного Юри» перенесли в музей

Старейшина подволости Кярдла Айвар Вийдик (Партия реформ), который летом еще был членом собрания, сказал, что «Каменный Юри» не вписывается в городское пространство и его место в военном музее. Он добавил, что более веская причина заключается в том, что на каске статуи изображен пятиугольник, а на «животе» героическая надпись советских оккупантов: Героям оборонительных боев Хийумаа 1941 г.