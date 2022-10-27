Скульптура солдата, расположенная у кольцевой дороги в Кярдла, известная в народе как «Каменный Юрии», сегодня перевезена в Военный музей Хийумаа. У советского монумента никаких захоронений не было.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Советский памятник «Каменного Юри» перенесли в музей
Газета Hiiu leht писала, что на прошлой неделе волостное собрание Хийумаа поддержало решение самоуправления о переносе статуи, поскольку она не вписывается в общественное пространство.
Старейшина подволости Кярдла Айвар Вийдик (Партия реформ), который летом еще был членом собрания, сказал, что «Каменный Юри» не вписывается в городское пространство и его место в военном музее. Он добавил, что более веская причина заключается в том, что на каске статуи изображен пятиугольник, а на «животе» героическая надпись советских оккупантов: Героям оборонительных боев Хийумаа 1941 г.
«Каменный Юри» – мемориал в Кярдла, возведенный в 1966 году. Авторами гранитного мемориала являются скульптор Эндель Танилоо и архитектор Юло Сирп. Скульптура признана памятником культуры в 1997 году.