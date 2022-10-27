В Латвии ратифицированы договоры солидарность с Эстонией и Литвой по снабжению газом

На тот момент соглашения еще находились в стадии подписания. Бывший министр экономики Латвии Янис Витенбергс в прошлом году заявил, что соглашения укрепляют региональное сотрудничество в области энергетики, поскольку согласно этим договоренностям страны должны оказывать взаимную поддержку в кризисной ситуации.