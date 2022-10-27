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В Латвии ратифицированы договоры солидарность с Эстонией и Литвой по снабжению газом

BNS
В Латвии ратифицированы договоры солидарность с Эстонией и Литвой по снабжению газом
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Инчукалнское газохранилище.
Инчукалнское газохранилище. Фото: Ints Kalnins

Парламент Латвии в четверг ратифицировал заключенные с Эстонией и Литвой договоры солидарности по обеспечению газоснабжения, хотя правительство страны одобрило проект еще год назад.

На тот момент соглашения еще находились в стадии подписания. Бывший министр экономики Латвии Янис Витенбергс в прошлом году заявил, что соглашения укрепляют региональное сотрудничество в области энергетики, поскольку согласно этим договоренностям страны должны оказывать взаимную поддержку в кризисной ситуации.

Премьер-министр Кая Каллас сказала, что помимо Латвии у Эстонии есть соглашение о солидарности и с Финляндией.

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