В аннексированной части Запорожской области ограничили продажу алкогольных напитков на территории региона. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого ранее называли членом «военно-гражданской администрации» области, пишет Meduza.
В аннексированной Запорожской области запретили продавать алкоголь военным
В аннексированной Запорожской области запретили продавать алкоголь военным
«Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим», – написал Рогов в телеграм-канале.
По его словам, предпринимателям грозит штраф 10 тысяч рублей за первое нарушение и 30 тысяч рублей – за повторное.
С 20 октября в аннексированной части Запорожской области и на других территориях Украины, захваченных Россией, начало действовать военное положение. Власти аннексированных регионов, в частности, получили право ограничивать свободу перемещения людей, изымать их имущество, а также запрещать продажу алкоголя.
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