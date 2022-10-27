В аннексированной Запорожской области запретили продавать алкоголь военным

«Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим», – написал Рогов в телеграм-канале.

По его словам, предпринимателям грозит штраф 10 тысяч рублей за первое нарушение и 30 тысяч рублей – за повторное.