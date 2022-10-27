Ветер перемен: в Кохтла-Ярве сменились главные лица власти

Из-за второго вотума недоверия, который защищал Пяхка, на заседании возникли споры, так как юридически вопрос сложный: «У нас есть мнение нескольких юристов о том, что после того, как мэра со всей мэрии уже отправили в отставку, нельзя больше обсуждать выражение ему недоверия второй раз на том же самом заседании. Это юридически ничтожно», - сказал Эдуард Одинец. - Тем не менее, большинство депутатов решило, что мэра индивидуально еще нужно отправить в отставку».

Выражение вотума недоверия не означает, что избранные народом депутаты уходят из собрания. Все депутаты продолжат работу, пока либо сами не уйдут, либо не приостановят свои полномочия. Либо пока не вступит в силу обвинительное решение суда. Если решение суда или отставка произойдет раньше, чем пройдут следующие муниципальные выборы, то в горсобрание придут замещающие члены по списку тех партий и союзов, через которые они были избраны.