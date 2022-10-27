Сегодня в Кохтла-Ярве случилась мини-революция: горсобрание отстранило от занимаемых должностей мэра, членов горуправы и нескольких председателей комиссий городского собрания.
Ветер перемен: в Кохтла-Ярве сменились главные лица власти
Городское собрание Кохтла-Ярве большинством голосов выразило недоверие мэру города Тоомасу Наэлю, городской управе, председателю горсобрания Тийту Лиллеметсу и зампреду Марии Меркуловой. Исполняющим обязанности мэра стала Кристийне Агу.
Эдуард Одинец (СДП) прокомментировал для Rus.Postimees сегодняшнее заседание горсобрания. «На фоне разразившегося в Кохтла-Ярве коррупционного скандала, когда семнадцать человек, причастных к управлению городом, получили подозрение нам пришлось действовать, – сказал Одинец. - В коррупционном скандале замешаны часть депутатов городского собрания, несколько работников городской управы, два вице-мэра. Мы посчитали нужным причастным к этому скандалу людям, которые подозреваются в коррупции, выразить недоверие. Мы считаем, что позволить им дальше управлять городом означает большой урона имиджу Кохтла-Ярве».
По словам Одинца члены горсобрания обсуждали представленные шесть вотумов недоверия: недоверие всей управе, недоверие председателю городского собрания, одному из его заместителей, недоверие председателю хозяйственной комиссии, председателям социальной комиссии и ревизионной комиссии. Все шесть прошли и все упомянутые люди отстранены от должностей. «Мэрия должна продолжать свою работу, пока не будет избрана новая, - пояснил Одинец. - Сегодня мы обсуждали еще и седьмой вотум недоверия, который подняла группа депутатов во главе с Янеком Пяхка из избирательного союза «Рестарт». Тринадцатью голосами был поддержан и вотум недоверия отдельно мэру Тоомасу Наэлю».
Янек Пяхка и сам находится под подозрением: ему тоже сегодня объявили недоверие как председателю ревизионной комиссии. «Свои же соратники, в том числе голосовали за выражение ему недоверия, – подчеркнул Одинец. - После очень долгих и жарких споров городское собрание проголосовала за выражение недоверия мэру отдельно. То есть мэру сегодня выразили недоверие два раза».
Из-за второго вотума недоверия, который защищал Пяхка, на заседании возникли споры, так как юридически вопрос сложный: «У нас есть мнение нескольких юристов о том, что после того, как мэра со всей мэрии уже отправили в отставку, нельзя больше обсуждать выражение ему недоверия второй раз на том же самом заседании. Это юридически ничтожно», - сказал Эдуард Одинец. - Тем не менее, большинство депутатов решило, что мэра индивидуально еще нужно отправить в отставку».
Выражение вотума недоверия не означает, что избранные народом депутаты уходят из собрания. Все депутаты продолжат работу, пока либо сами не уйдут, либо не приостановят свои полномочия. Либо пока не вступит в силу обвинительное решение суда. Если решение суда или отставка произойдет раньше, чем пройдут следующие муниципальные выборы, то в горсобрание придут замещающие члены по списку тех партий и союзов, через которые они были избраны.
Вскоре в городе может быть сформирована новая коалиция, разговоры об этом уже давно ведутся. На наш вопрос, почему в новом составе коалиции или в горуправе представители союза «Рестарт» не хотят видеть Валерия Корба и Рийну Иванову, Эдуард Одинец пояснил, что по мнению многих депутатов допускать до новой власти «старые кадры». «Они принадлежит к когорте тех старых центристов, которые многие десятки лет управляли нашим городом. Часть членов горсобрания категорически против того, чтобы впредь допускать до власти тех старых руководителей, которые привели город к тому состоянию, в каком он сейчас оказался».