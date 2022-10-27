Американский предприниматель Илон Маск заявил, что купил Twitter. По словам миллиардера, такое решение он принял ради сохранения безопасной площадки для общения в интернете, сообщает Новая Газета. Европа.
Илон Маск заявил, что купил Twitter
По мнению Маска, в настоящее время существует риск раскола соцсетей и медиа, который «будет порождать только больше ненависти».
«Я приобрел Twitter потому, что для будущего цивилизации очень важно иметь общую цифровую городскую площадь, где можно было бы обсуждать широкий спектр убеждений в здоровой манере, не прибегая к насилию», – написал он.
Ранее сегодня стало известно, что банки начали перечислять 13 млрд долларов наличными для финансирования сделки основателя Илона Маска по покупке соцсети Twitter.
Накануне Маск опубликовал видео, на котором заходит в офис компании Twitter с раковиной в руках. В подписи он указал Let that sink in!, что одновременно означает «Пусть до вас дойдет!» и «Впустите эту раковину».
При этом американские СМИ отмечают, что сделка по покупке компании за 44 млрд долларов будет заключена до конца недели после месяцев неопределенности.