Илон Маск заявил, что купил Twitter

По мнению Маска, в настоящее время существует риск раскола соцсетей и медиа, который «будет порождать только больше ненависти».

«Я приобрел Twitter потому, что для будущего цивилизации очень важно иметь общую цифровую городскую площадь, где можно было бы обсуждать широкий спектр убеждений в здоровой манере, не прибегая к насилию», – написал он.

Ранее сегодня стало известно, что банки начали перечислять 13 млрд долларов наличными для финансирования сделки основателя Илона Маска по покупке соцсети Twitter.

Накануне Маск опубликовал видео, на котором заходит в офис компании Twitter с раковиной в руках. В подписи он указал Let that sink in!, что одновременно означает «Пусть до вас дойдет!» и «Впустите эту раковину».